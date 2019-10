Poradnik - Prawa pasażera: Zobacz do czego zobowiązane są linie lotnicze i jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Fot. Getty

Podróżujesz samolotem kilka razy w roku i zdarzało się, że Twój lot został opóźniony lub nawet odwołany, a Twoje plany niespodziewanie legły w gruzach? W przygotowanym specjalnie dla naszych Czytelników poradniku na temat praw pasażera, znajdziesz praktyczne informacje, które pomogą Ci wyegzekwować Twoje prawa i uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych.

Latanie samolotem bywa uciążliwe - szczególnie, gdy podróżujesz w czasie największego natężenia ruchu lotniczego, na przykład w okresie wakacyjnym lub świątecznym. Tłumy na lotniskach i opóźnienia lotów są w tym czasie na porządku dziennym i niekiedy w ogóle przestają nas dziwić. Gdy jednak w nieco spokojnieszym okresie wybierasz się dokądś na bardzo ważne spotkanie, a Twój lot zostaje nieszczęśliwie odwołany, frustracja może sięgnąć zenitu…

Jeśli kiedykolwiek przytrafiły Ci się samolotowe nieprzyjemności i komplikacje w podróży, wiesz dobrze, jak rozstrajająca emocjonalnie może być taka sytuacja. Pamiętaj jednak, że zwykle nie opłaca się dopuszczać do tego, by emocje przejęły nad nami kontrolę - ponieważ mogą one utrudnić domaganie się od linii lotniczych, by respektowały przysługujące nam prawa i wypłaciły należne odszkodowanie. Zdecydowanie bardziej przydatny może się tu okazać trzeźwy osąd i umiejętność sprawnego przywołania faktów i przepisów prawnych.

Warto zatem znać swoje prawa. W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, linie lotnicze zobligowane są otoczyć poszkodowanych pasażerów szczególną i wieloaspektową opieką. W przygotowanym specjalnie dla naszych Czytelników poradniku znajdziesz praktyczne informacje o tym, w jakich dokładnie sytuacjach przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom takich rzeczy, jak wyżywienie czy bezpłatny nocleg. Dowiesz się również, kiedy pasażer ma prawo do lotu alternatywnego lub do zwrotu kosztów podróży. W poradniku sprawdzisz także, jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje Ci w przypadku opóźnienia lub odwołania Twojego lotu.

