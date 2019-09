Twój lot się spóźnił? Zobacz co zrobić! Oto lista 10 kroków, które zwiększą Twoje szanse na odszkodowanie

Fot. Getty

Właśnie miałeś lecieć do Polski lub wracać do UK, ale wciąż siedzisz na lotnisku i już stanowczo zbyt długo czekasz na swój opóźniony lot? Zamień czas i nerwy na działanie, planując, jak złożyć wniosek o odszkodowanie! Uporządkuj niezbędne informacje i dokumenty, żeby ich przypadkiem nie zgubić, bo będą Ci potem potrzebne. Zobacz koniecznie, co zrobić krok po kroku, aby uzyskać nawet 600 euro rekompensaty!

Opóźnione loty zdarzają się niestety wciąż zbyt często i zbyt niespodziewanie. Gdy nieprzyjemność na lotnisku przytrafi się akurat Tobie, nie marnuj czasu na denerwowanie się, bo same nerwy niczego nie zmienią. Zadbaj raczej o to, na co masz realny wpływ - czyli zabezpiecz wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, które pozwolą Ci później ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie lotu.

Poniżej przedstawiamy listę 10 kroków, o których musisz pamiętać, by móc ubiegać się o odszkodowanie.

Zachowaj kartę pokładową lub dowolny dokument, na którym widnieje kod potwierdzenia rezerwacji. Uzyskaj informację o przyczynie opóźnienia lotu (np. od personelu pokładowego, elektronicznie od linii lotniczej lub z punktu informacyjnego na lotnisku). Zbierz dowody, np. zrób zdjęcia tablicy odlotów, zabezpiecz korespondencję z linią lotniczą potwierdzającą zakłócenia. Zanotuj czas przybycia do miejsca docelowego. zapewnienie posiłków i napojów (pasażerom linii lotniczych w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu przysługuje cały szereg praw - Poproś linie lotnicze o(pasażerom linii lotniczych w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu przysługuje cały szereg praw - kliknij link , by dowiedzieć się więcej). Nie podpisuj żadnych dokumentów ani nie przyjmuj ofert, które mogą świadczyć o zrzeczeniu się twoich praw. Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 5 godzin, odwołaj swoją podróż całkowicie lub zmień jej termin. zakwaterowania w hotelu, jeżeli jest taka potrzeba (by dowiedzieć się więcej - Poproś linie lotnicze o zapewnienie Ci, jeżeli jest taka potrzeba (by dowiedzieć się więcej - kliknij link ). Zachowaj rachunki, jeśli poniosłeś dodatkowe koszty z powodu opóźnienia lub odwołania lotu. Zgłoś się o pomoc do specjalistów z AirHelp

Wszystkie zabezpieczone przez Ciebie dokumenty i informacje będą podstawą do ubiegania się o odszkodowanie oraz do wyznaczenia ostatecznej wysokości ewentualnego odszkodowania. W samym procesie odwoławczym najlepiej zgłosić się do ekspertów, którzy z doświadczenia wiedzą, jak sformułować treść zażalenia, aby w konkretnym przypadku szansa na rekompensatę była jak najwyższa.

„W AirHelp rozumiemy, że wielu pasażerów linii lotniczych nie ma czasu, doświadczenia ani chęci do walki z liniami lotniczymi w celu uzyskania odszkodowania, które się im należy.

AirHelp ma prawo składać roszczenia w imieniu pasażerów:

Szybko powiadomimy Cię, jeśli uznamy, że Twoja sprawa kwalifikuje się do odszkodowania.

Zajmiemy się wszelką komunikacją z linią lotniczą.

Nic nie ryzykujesz, pobieramy opłatę jedynie wtedy, gdy uda nam się uzyskać odszkodowanie.”

