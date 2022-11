Zrobili sobie imprezę na pokładzie Ryanaira popijając wódkę i terroryzując innych pasażerów

Po starcie z lotniska w Edynburgu grupa młodych mężczyzn i kobiet na pokładzie Ryanaira puściła głośną muzykę z przenośnego głośnika, zaczęła popijać wódkę, śpiewać i krzyczeć, ku przerażeniu innych pasażerów, którzy byli przez nią terroryzowani przez całe 3 godziny lotu.

Ryanair został skrytykowany za to, że załodze samolotu lecącego z Edynburga na Ibizę nie udało się zapanować nad imprezowiczami, którzy wywołali prawdziwy chaos na pokładzie samolotu.

Impreza w samolocie Ryanaira

Pewne małżeństwo z North Lanarkshire zgłosiło skargę do Ryanaira po tym, jak przez brak odpowiedniej reakcji ze strony członków załogi, pasażerowie 3-godzinnego lotu z Edynburga na Ibizę zostali sterroryzowani przez grupę imprezowiczów.

W sieci pojawiło się także nagranie wideo pokazujące hałaśliwą grupę pasażerów bawiących się w korytarzu między siedzeniami na pokładzie samolotu irlandzkich linii lotniczych. Oprócz tego, że puszczali głośną muzykę z boomboxa, popijali także wódkę z butelki.

Jedna ze sterroryzowanych przez grupę pasażerek powiedziała, jak jej 58-letni mąż, który choruje na serce, został zaczepiony, gdy wracał z toalety przez pijanego mężczyznę, który uderzył go w rękę.

Terroryzowani pasażerowie

Inni pasażerowie także byli ofiarami słownych obelg i nękania ze strony hałaśliwej grupy, a personel samolotu nie był w stanie jej uspokoić. Po powrocie z Ibizy para z North Lanarkshire złożyła formalną skargę do Ryanaira w związku z incydentem, ale otrzymała odpowiedź typu „kopiuj i wklej” 26 listopada, z której wynikało, że przewoźnik nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności z to, co się stało i nie dał gwarancji, że takie sytuacje więcej się nie powtórzą.

Nie było kontroli nad samolotem

55-letnia kobieta powiedziała:

- Odpowiedź Ryanaira była żartem. Nie spodziewałam się niczego innego, jeśli mam być szczera. Złapali cię, bo to tanie loty, ale nawet jeśli jest to okazja, nie powinniśmy przez coś takiego przechodzić. Bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze. W ogóle nie było kontroli nad tym samolotem. To było przerażające od chwili, gdy tam weszliśmy. Było ich około 70, wszyscy pochodzili z tego samego rejonu. Mieli duży czarny głośnik na najwyższym poziomie głośności, jaki można było uzyskać, który ryczał przez trzy godziny. Walili w dach, zdejmowali bluzki i otwierali butelkę z alkoholem, którą kupili w sklepie wolnocłowym. Jedynym momentem, w którym ktoś z Ryanaira zbliżył się do nich, był ten, w którym podano im więcej drinków. Nie chciało mi się nawet iść do toalety, bo byli coraz bardziej pijani. Mój mąż poszedł do toalety i w drodze powrotnej ten facet uderzył mojego męża w rękę, jakby chciał przybić mu piątkę, ale potem pokazał mu środkowy palec. Inni pasażerowie byli naprawdę zirytowani tym zachowaniem i mogło dojść do prawdziwej bójki.

Z relacji 55-latki wynika również, że jedna z pasażerek musiała siłą odepchnąć od siebie natrętnego młodego mężczyznę, który odmówił pozostawienia jej samej. Impreza trwała nawet wtedy, gdy samolot przygotowywał się do lądowania w złych warunkach pogodowych na Balearach.

Nikt nie został aresztowany po wylądowaniu

55-letnia pasażerka dodała:

- Kiedy zeszliśmy na ląd, była burza, która była naprawdę zła. Stewardesa krzyczała przez głośnik, żeby [imprezowicze] usiedli, bo inaczej samolot nie wyląduje, gdyż wszyscy jeszcze stoją. Na lotnisku nie czekała na nich policja. Rozumiem, że byli szczęśliwi i podekscytowani wyjazdem na wakacje. Latam na Ibizę od 16 lat w to samo miejsce. Widziałam już trochę imprezowania podczas lotów, ale nic takiego. Mogło to się przerodzić w coś znacznie gorszego, bo [imprezowicze] wpadali na ludzi i krzyczeli im w twarze. W tym samolocie mogła wybuchnąć bójka. Ludzie bali się iść do toalety, bali się, że dostaną latającą butelką kupioną w strefie wolnocłowej. To było okropne przeżycie. Rozumiem, że trzeba się spodziewać trochę imprezowania, rozumiem to. Ale mój mąż i ja mieliśmy ciężki rok, w którym wydarzyło się wiele smutnych rzeczy, więc pomyśleliśmy, że wyjedziemy i odpoczniemy.

Para stwierdziła, że nigdy więcej nie poleci Ryanairem po tym, jak liniom lotniczym miesiąc zajęła odpowiedź na ich skargę i zwyczajnie przeproszono ich za „wszelkie niedogodności”. Rzecznik Ryanaira powiedział:

- Grupa pasażerów tego lotu z Edynburga na Ibizę stała się uciążliwa w trakcie lotu. Aby zminimalizować wszelkie zakłócenia dla pasażerów, załoga wydała kilka komunikatów podczas lotu i odmówiła podania więcej niż dwóch napojów alkoholowych każdemu pasażerowi. Pasażerowie zaprzestali swoich destrukcyjnych zachowań zanim bezpiecznie wylądowali na Ibizie.

