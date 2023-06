Ryanair odwołał 130 lotów przez strajk francuskich kontrolerów ruchu lotniczego

Ryanair wywołał w czwartek duże zamieszanie, gdy wydał oświadczenie dla pasażerów, w którym poinformował ich o odwołaniu 130 swoich lotów w wyniku strajku kontrolerów ruchu lotniczego we Francji.

Około 130 lotów Ryanaira do i z Francji zostało w czwartek odwołanych. Wszyscy pasażerowie, których dotyczyły loty, otrzymali powiadomienia drogą mailową lub w SMS-ach. Według irlandzkich linii znalazły się tam również „wszystkie informacje potrzebne do zmiany lotu lub domagania się zwrotu pieniędzy”.





Odwołane loty Ryanaira

Ryanair poradził również swoim klientom, aby monitorowali aplikację i stronę internetową linii pod kątem aktualizacji dotyczących lotów. W oświadczeniu podano: „Szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane przez odwołania/opóźnienia, które wynikają z kolejnego francuskiego strajku ATC będącego całkowicie poza kontrolą Ryanaira”.

Frustracja pasażerów

W mediach społecznościowych zawrzało, a sfrustrowani pasażerowie pisali o tym, że zrujnowano im wakacje. Jedna z osób napisała: „Mój lot został właśnie odwołany we Francji, wygląda na to, że dużo stracę z mojego planu podróży”. Ktoś inny dodał: „Mój lot został odwołany i utknęliśmy na lotnisku”.

Czwartkowy strajk kontrolerów ruchu lotniczego we Francji był już sześćdziesiątym dniem strajku związanego z podwyższeniem wieku emerytalnego w tym kraju. W maju protesty we Francji wywołały prawdziwy chaos wśród klientów Ryanaira. Strajki wpłynęły nie tylko na loty do i z Francji, ale także na te, które odbywały się przez francuską przestrzeń powietrzną.

Francja powinna chronić przeloty

Szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział wcześniej, że, chociaż akceptuje prawa francuskich pracowników do strajku, to uważa, że protesty te nie powinny mieć wpływu na loty we francuskiej przestrzeni powietrznej, czyli przeloty.

- Francja stosuje minimalne przepisy dotyczące usług, aby chronić swoje lokalne loty. Niestety wszystkie odwołania są następnie w sposób nieproporcjonalny przenoszone na loty brytyjskie, loty irlandzkie, loty włoskie, loty hiszpańskie, loty niemieckie. To niesprawiedliwe. Kiedy we Włoszech dochodzi do strajków kontrolerów ruchu lotniczego, chronią przeloty. W Grecji chronią przeloty. Francja musi zostać zobowiązana przez Komisję Europejską do ochrony przelotów. To niesprawiedliwe, że loty z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii lub z Włoch do Portugalii są odwoływane tylko dlatego, że grupa francuskich jednostek kontroli ruchu lotniczego chce strajkować – powiedział oburzony O’Leary.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Pasażerowie Ryanaira skarżą się, że utknęli na lotnisku na 24 godziny "bez jedzenia i wody"

Para miała lecieć na swój ślub, ale samolot Ryanaira wystartował bez nich z lotniska w Manchesterze

Zachowanie dwóch pijanych Rosjan przyczyną lądowania w Grecji samolotu EasyJet lecącego do Turcji

Pasażerowie Ryanaira pozytywnie przyjęli zakaz wnoszenia alkoholu na pokład na niektórych połączeniach

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!