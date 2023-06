Para miała lecieć na swój ślub, ale samolot Ryanaira wystartował bez nich z lotniska w Manchesterze

Katie Latham wraz ze swoim partnerem Davidem mieli lecieć z lotniska w Manchesterze do Pafos na Cyprze na swój wymarzony ślub, ale zapomnieli przy kontroli bezpieczeństwa walizki z suknią ślubną i w efekcie spóźnili się na samolot. Będąc na lotnisku widzieli, jak startuje bez nich.

Samolot linii Ryanair odleciał bez pary, która miała udać się nim na swój wymarzony ślub na Cyprze. Katie i David przybyli na lotnisko w Manchesterze o czasie, jednak podczas kontroli bagażowej przyszła panna młoda zapomniała odebrać walizki ze swoją suknią ślubną i wtedy zaczęły się problemy.





Samolot Ryanaira wyleciał bez dwójki pasażerów

Para walcząca o odzyskanie walizki z suknią ślubną spóźniła się na zamknięcie bramek i przez 40 minut patrzyła, jak część ich rodziny, razem z dwójką ich dzieci wchodzi do samolotu. Katie i David widzieli, jak ich dzieci płaczą, a samolot Ryanaira startuje bez nich.

Wcześniej Brytyjczycy spędzili około godziny w kolejce do odprawy bagażu, a następnie przeszli przez kontrolę bezpieczeństwa razem z dziećmi - ośmioletnią córką i trzyletnim synem. Jednak dopiero po dotarciu do bramek (15 minut później), para usłyszała wiadomość z głośników na lotnisku, że zostawili walizkę (w której znajdowała się suknia ślubna) przy kontroli bezpieczeństwa.

Chaos na lotnisku

To z kolei wywołało panikę, która ostatecznie skończyła się tym, że para spóźniła się na samolot. Rzecznik Ryanaira powiedział, że para „niestety spóźniła się na lot”, a lotnisko w Manchesterze podkreśliło, iż jest „zadowolone, że przestrzegano wszystkich procedur i że dołożono wszelkich starań, aby pomóc pasażerom”.

36-letnia Katie powiedziała:

- Kiedy dotarliśmy do ochrony, wszyscy razem wdrapywali się na tace. To było tak zdezorganizowane. Ze względu na kolejki przy stanowiskach odprawy wiedzieliśmy, że bramka zostanie zamknięta za około 15 minut, więc spieszyliśmy się. Szliśmy w kierunku bramek, a oni ogłosili przez głośnik, że ktoś zostawił różową walizkę z suknią ślubną przy ochronie. I zdaliśmy sobie sprawę, że przegapiliśmy torbę, gdy zabieraliśmy wszystkie nasze rzeczy. Po prostu spanikowałam, gdy tylko to usłyszałam. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że torba nie dotarła, ponieważ nikt nam o tym nie powiedział. Ogłosili to dopiero 15 minut później przez głośnik.

Walka z czasem

Ponieważ bramka miała zostać zamknięta za pięć minut, 40-letni narzeczony Katie, David, pobiegł z powrotem do ochrony, aby odebrać jej walizkę, a w tym czasie ona błagała personel Ryanaira, aby wstrzymał zamknięcie bramek.

Katie powiedziała:

- Moja córka histerycznie płakała. Reszta naszej rodziny była już w samolocie. Kobieta będąca członkiem personelu nie okazała żadnego współczucia. Powiedziałam jej: „Bierzemy ślub, muszę być na Cyprze trzy dni przed ślubem, nie możemy sobie pozwolić na spóźnienie się na ten lot. Proszę, czy możesz po prostu nie zamykać jeszcze bramek, mój partner wróci za kilka minut”. Spojrzała na zegarek i jej odpowiedź brzmiała: „Jeśli nie wróci w ciągu najbliższych trzech minut, nie wsiądzie do samolotu”.

Katie została poproszona o udanie się do ochrony w celu przeszukania, ponieważ spakowała torbę, która została odprawiona na nazwisko Davida, a w tym czasie bramka została zamknięta.

Bezwzględne procedury

- To moja wina, ponieważ oczywiście nie odebrałam torby, kiedy przechodziłam przez kontrolę bezpieczeństwa. Po prostu tak nas potraktowali. Szczerze mówiąc, nie okazali nam żadnego współczucia. Zmusili nas do czekania i obserwowania samolotu – dosłownie był tam przed nami – przez 40 minut, podczas gdy zabierali wszystkim bagaże i odbierali nasze bagaże. Moje dzieci krzyczały, płakały, patrząc na samolot przez okno terminala.

Para nie mogła złapać lotu do Pafos przez kolejne trzy dni, ale ostatecznie udało im się zdążyć na dzień swojego ślubu dotrzeć na Cypr.

