Pasażerowie Ryanaira utknęli na lotnisku na 24 godziny "bez jedzenia i wody"

25-letnia Mhairi Robertson wraz z przyjaciółmi utknęli na lotnisku w Barcelonie „bez jedzenia i wody”, gdy ich lot do Wielkiej Brytanii został opóźniony. Część pasażerów spała na podłodze lotniska, bo nie wszystkim zapewniono nocleg w hotelach.

Kobieta twierdzi, że na lotnisku, w związku z ciągle opóźnianym lotem Ryanaira, doszło do chaosu. Część pasażerów została na miejscu i spała na podłodze, bo nie wszystkim zapewniono nocleg, a lokalni taksówkarze albo odmawiali zabrania ich do miejsca zakwaterowania, albo ostrzegali, że mogą nie zdążyć na przełożony lot ze względu na odległość między lotniskiem a hotelem.





24-godzinne opóźnienie w Ryanairze

Grupa, z którą była 25-latka, twierdzi, że wprawdzie otrzymała od irlandzkich linii kupony o wartości 4 euro na jedzenie, ale były one nieważne na lotnisku. Sześciu przyjaciół kobiety powiedziało, że pozostawiono ich "bez jedzenia i picia", gdy lot Ryanaira był opóźniany 12 razy po zgłoszeniu usterki technicznej.

Niestety sytuację grupy przyjaciół pogarszał również fakt, że jeden z nich miał infekcję stopy, a personel lotniska nie zapewnił mu wózka inwalidzkiego pomimo próśb.

Obrona Ryanaira

Ryanair z kolei zaprzeczył oskarżeniom grupy twierdząc, że zaoferowano im kilka kuponów na jedzenie i picie. Twierdzi również, że zaproponowano grupie zwrot pieniędzy lub bezpłatną zmianę lotu. Ponadto irlandzkie linie zakwestionowały również fakt, że na lotnisku panowało zamieszanie, a także liczbę zgłaszanych opóźnień lotu.

Ryanair stwierdził, że to lotnisko w Barcelonie jest odpowiedzialne za zapewnienie podróżnym dostępu do wózków inwalidzkich.

25-letnia Mhairi powiedziała jednak:

- Nasz lot miał wylecieć 19 czerwca o 18.45 z Barcelony do Edynburga, ale powiedziano nam, że nie wystartujemy do 21.30 wieczorem (20 czerwca). Lot został opóźniony około 12 razy w stosunku do pierwotnego czasu lotu. Nikt nie poinformował nas dlaczego, dopóki członek personelu nie powiedział, że to usterka techniczna i że przylatują z inżynierem ze Stansted.

