Zachowanie dwóch pijanych Rosjan przyczyną lądowania w Grecji samolotu EasyJet lecącego do Turcji

Dwóch pijanych Rosjan wszczęło burdę w samolocie tanich linii lotniczych lecącym z Manchesteru do Turcji. Awantura na pokładzie była na tyle poważna, iż konieczne było lądowanie w Grecji i usunięcie dwójki „niesfornych” pasażerów.

Do tych wydarzeń doszło w sobotę 24 czerwca 2023 roku, podczas podróży samoloty EasyJet z Manchester Airport do port lotniczego Dalaman, zlokalizowanego na wybrzeżu Morza Egejskiego w Turcji. Znajdujący się pod wpływem alkoholu dwaj obywatele Rosji, mężczyźni w wieku 48 i 39 lat, podczas lotu sprawiali problemy. Zakłócali spokój innych pasażerów, nie stosowali się do poleceń załogi i uznano, że ich zachowania stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Podczas podróży podjęto więc decyzję o usunięciu ich z pokładu. Dodajmy, że w tym przypadku nie doszło do żadnych rękoczynów i obyło się bez bijatyki.





Awanturujący się Rosjanie na pokładzie EasyJeta

Samolot linii EasyJet wylądował na lotnisku w greckich Salonikach, gdzie na niesfornych Rosjan czekała już policja. Zostali aresztowani i oskarżeni o zakłócanie spokoju podczas lotu, zakłócanie samego lotu i niestosowanie się do poleceń załogi.

Po tym, jak zostali zwolnieni, musieli i tak pozostać na posterunku lokalnej policji, ponieważ nie posiadali greckiej wizy. W niedzielę mieli polecieć kolejnym lotem do Turcji. Proces w ich sprawie ruszy w listopadzie 2023.

Załoga twardo rozprawiła się z niesfornymi pasażerami

W tej sprawie rzecznik tanich brytyjskich linii wydał oświadczenie. „EasyJet może potwierdzić, że lot EZY2147 z Manchesteru do Dalaman w dniu 24 czerwca został przekierowany do Salonik” - jak czytamy. „Konieczna była interwencja policji z powodu dwóch pasażerów, którzy zakłócali spokój na pokładzie.

„Po uzupełnieniu paliwa kontynuowano lot do Dalaman. Załoga pokładowa easyJet jest przeszkolona w ocenie tego typu sytuacji oraz w szybkim i odpowiednim działaniu, aby w żadnym momencie nie narażać bezpieczeństwa lotu i innych pasażerów” - jak czytamy dalej.

„Chociaż takie incydenty są rzadkie, traktujemy je bardzo poważnie i nie tolerujemy nadużyć ani gróźb na pokładzie. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów i załogi jest zawsze najważniejszym priorytetem easyJet” - dodano w komunikacie.

