Ryanair najgorszą linią w UK w kwestii uzyskania zwrotu należności za odwołany lot

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez "Which?" Ryanair jest najgorszą linią pod względem obsługi zwrotów podczas pandemii koronawirusa.

Przewoźnik lotniczy z siedzibą w Dublinie w ankiecie przeprowadzonej przez znaną brytyjską organizację prokonsumencką został pozytywnie oceniony przez zaledwie 47% pasażerów w kwestii przeprowadzenia procedury zwrotu kosztów za odwołany lot. Więcej niż jeden na pięciu respondentów, którzy zarezerwowali lot Ryanairem i został on odwołany, na zwrot pieniędzy za bilet musiało czekać ponad miesiąc. "Ryanair to najbardziej problematyczna linia lotnicza, z jaką kiedykolwiek się spotkałem. Wydaje się być dumny z tego, że sprawia swoim klientom problemy" - to komentarz jednego z uczestników badania przeprowadzonego przez "Which?". Dodajmy również, że ogólny wynik, jaki osiągnął tani irlandzki przewoźnik sięgną w sumie 55%. Z kolei aż 74 procent respondentów stwierdziło, że nigdy nie skorzysta tych linii lotniczych.

Dodajmy, że "Which?" zwróciło się do Ryanaira z prośbą o komentarz w tej sprawie. Przewoźnik nie odpowiedział na tę prośbę.

Która z brytyjskich linii lotniczych najgorzej radziła sobie ze zwrotami należności za odwołane loty?

Jeśli idzie o kwestię radzenia sobie ze zwrotami podczas pandemii drugie miejsce od końca zajęło British Airways. Narodowe brytyjskie linie lotnicze osiągnęły ocenę 63% i w ich przypadku narzekano na potworny chaos. Niektórzy pasażerowie spędzali dosłownie godziny przy telefonie i nic konkretnego nie udało im się załatwić. BA zostało określone przez jednego ze swoich klientów jako "linia lotnicza w stylu budżetowym w cenach premium".

Dodajmy, że na drugim biegunie pod względem obsługi zwrotów znalazły się linie Jet2.com. Wśród przewoźników krótkodystansowych zostali ocenieni najwyżej przez klientów (84%) w kwestii rozpatrywania roszczeń. Przypomnijmy, zgodnie z prawem konsumenckim obowiązującym w UK pasażerowie, których to dotyczy, mieli prawo do zwrotu gotówki za bilet na lot, który się nie odbył, w ciągu 14 dni. W czasie pandemii linie lotnicze zostały dosłownie zalane wnioskami od swoich klientów. Niektóre z nich poradziły sobie tak, jak Ryanair, a inne tak, jak Jet2.

Ryanair osiągnął "nowy poziom dna", według "Which?"

"Konsekwentnie fatalna obsługa klienta Ryanair sprawiła, że ​​od wielu lat firma zajmuje miejsce wśród najgorszych firm w naszych ankietach. W przypadku obsługi zwrotów coviodwych linia lotnicza osiągnęła nowy poziom dna" - komentował zgryźliwie redaktor ds. podróży w "Which?" Rory Boland.

"Reputacja BA również zasłużenie została uszkodzona, gdyż firma zajęła twarde stanowisko w sprawie refundacji dla pasażerów, którzy nie mogli podróżować, ponieważ postępowali zgodnie z rządowymi wytycznymi zdrowotnymi. Wielu pasażerów nie zapomni, jak podczas pandemii byli traktowani przez firmy lotnicze" - uzupełniał Boland.