Szef dał podwyżkę pracownikom z powodu wzrostu składki NI. W firmie wprowadzono też 4-dniowy tydzień pracy

Dodatkowo, firma przystąpiła do brytyjskiego programu testowego dotyczącego 4-dniowego tygodnia pracy .

Fot. Getty

Takiego szefa chciałby chyba każdy. Pewien brytyjski pracodawca postanowił dać wszystkim swoim pracownikom podwyżkę wynagrodzenia z powodu planowanej na kwiecień 2022 podwyżki National Insurance. To jednak nie wszystko – w firmie wprowadzono także czterodniowy tydzień pracy.

Choć pandemia zdaje się powoli odpuszczać, w 2022 roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii nadal raczej nie będą mieć łatwego życia. Oprócz zapowiadanego jeszcze w ubiegłym roku wzrostu rakunków za gaz i elektryczność, w ostatnim czasie brytyjskie władze ogłosiły dodatkowo podwyżkę składki ubezpieczenia społecznego National Insurance, która wejdzie w życie od kwietnia.

Podwyżka pensji z powodu wzrostu NI

To wszystko mocno nadwyręży portfele mieszkańców Wysp w tym roku. Jak się jednak okazuje, istnieją w UK pracodawcy, którym spokój finansowy i łagodzenie stresu pracowników mocno leży na sercu. Takim właśnie pracodawcą okazał się szef firmy 71a, Edward Newman, który w związku z podwyżką NI poinformował swoich podwładnych o podwyżce wynagrodzenia.

Co więcej, w celu zrównoważenia pensji w stosunku do aktualnych gospodarczych okoliczności w UK, firma z Costwolds weźmie też udział w brytyjskim programie testującym 4-dniowy tydzień pracy. Przypomnijmy, że jak na razie do udziału zgłosiło się ponad 30 pracodawców w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego szefowi 71a tak bardzo zależy na dobrym samopoczuciu swoich pracowników? Otóż, jak informuje portal Metro, Edward Newman marzy o tym, aby jego firma stała się najlepszym miejscem do pracy w Wielkiej Brytanii. Ten wyjątkowy szef jest też zdania, że jego działania powinny stać się normą wśród brytyjskich pracodawców – jeśli tylko mogą oni sobie na takie rozwiążania pozwolić pod względem finansowym.