Eksperci przewidują spadki cen na rynku nieruchomości w 2023 roku ze względu na recesję

Oczekuje się, że spowolnienie na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii będzie się nasilać w przyszłym roku wraz ze spadkami cen nieruchomości między 5 proc. a 12 proc. Będzie to konsekwencją recesji i wyższego oprocentowania kredytów hipotecznych.

Rynek mieszkaniowy gwałtownie ostygnie w przyszłym roku po wyboistym 2022 roku, przewidują eksperci branżowi. Ponieważ kryzys kosztów utrzymania nasilił się w związku z rosnącą inflacją, a stopy procentowe wzrosły, ceny domów już zaczęły spadać z miesiąca na miesiąc.





Spadek cen nieruchomości

Średnia cena domu na Wyspach spadła w listopadzie od października o 2,3 proc. – najwięcej od początku krachu finansowego w 2008 roku – według Halifax. Oczekuje się, że spowolnienie będzie się nasilać, ponieważ stopy procentowe mają wzrosnąć, a Wielka Brytania wchodzi w długą recesję.

Oczekuje się, że Bank Anglii będzie nadal podnosił stopy procentowe do 2023 roku z obecnych 3,5 proc. do szczytowego poziomu około 4,75 proc., jeszcze bardziej osłabiając popyt ze strony kupujących.

Eksperci od nieruchomości twierdzą, że prawdopodobnie spowoduje to spadek cen nieruchomości o 5 proc. do 12 proc. w przyszłym roku, chociaż niektórzy ostrzegają, że w najgorszym przypadku mogą spaść o 15 proc. do 20 proc.

Najnowsze dane Urzędu Statystycznego pokazały, że ceny domów wzrosły o 12,6 proc. w ciągu roku do października. Katastrofalny minibudżet Kwasi Kwartenga we wrześniu sprawił, że oprocentowanie kredytów hipotecznych gwałtownie wzrosło do ponad 6 proc., poziomu ostatnio obserwowanego w 2008 roku. Oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło od tego czasu ze średnią pięcioletnią poprawką na poziomie 5,6 proc. według Moneyfacts, ale nadal jest znacznie wyższe niż rok temu.

Koniec boomu

Brytyjskie banki i towarzystwa budowlane spodziewają się, że w przyszłym roku pożyczą nabywcom domów o 23 proc. mniej, przywracając wolumen kredytów hipotecznych do poziomu sprzed pandemii – i kończąc dwuletni boom, który podniósł ceny domów o ponad jedną czwartą.

Organ handlowy UK Finance prognozuje, że kredyty hipoteczne brutto na zakup domów spadną do 131 mld funtów w 2023 r. Sprzedaż nieruchomości ma spaść do 1,01 mln w przyszłym roku z 1,27 mln w 2022 r.

Firma zajmująca się nieruchomościami, Savills przewiduje jeszcze większy spadek liczby transakcji, do 870 000, oraz 10 proc. spadek cen domów w 2023 r. Inna firma z branży, Jones Lang LaSalle przewiduje 6-procentowy spadek cen domów w przyszłym roku, twierdząc, że krach cen domów w Wielkiej Brytanii zdarza się rzadko. Eksperci spodziewają się jednak ożywienia do 1 proc. wzrostu cen w 2024 r., gdy stopy procentowe spadną, a inflacja zostanie ograniczona.

Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, spodziewa się „niewielkiego spadku” cen domów w przyszłym roku.

- Istnieje dobry powód, by sądzić, że wciąż możemy osiągnąć miękkie lądowanie – powiedział i dodał też, że chociaż stopa bezrobocia prawdopodobnie wzrośnie do około 5 proc. z obecnych 3,7 proc., będzie nadal niska biorąc pod uwagę historyczne standardy.

Gardner zauważył, że około 85 proc. sald kredytów hipotecznych jest opartych na stałych stopach procentowych i powiedział, że właściciele domów, przeszli testy przystępności przy wyższych stopach procentowych.

- To będzie naprawdę trudne, ale zdecydowana większość ludzi powinna sobie z tym poradzić – powiedział.

Wyższe raty kredytów hipotecznych w przyszłym roku

Bank of England ostrzegł, że 4 mln gospodarstw domowych będzie musiało stawić czoła wyższym ratom kredytu hipotecznego w przyszłym roku, przy czym typowa rata wzrośnie o 250 funtów do 1000 funtów miesięcznie. Jeśli do tego dojdzie, spowoduje to poważne trudności finansowe dla 220 000 gospodarstw domowych.

Prognoza Capital Economics przewiduje spadek cen domów o 12 proc. do końca 2023 r., ale Andrew Wishart, starszy ekonomista w firmie konsultingowej, powiedział, że w najgorszym przypadku ceny mogą spaść nawet o 20 proc.

- Początkowy spadek cen domów był ostrzejszy niż podczas kryzysu finansowego czy na początku lat 90. Aby przystępność cenowa powróciła do zrównoważonego poziomu do końca 2023 r., kiedy uważamy, że oprocentowanie kredytów hipotecznych będzie nadal wynosić około 5 proc., średnia cena domu musiałaby spaść o 20 proc. Z drugiej strony, gdyby rynkowe i hipoteczne stopy procentowe spadały szybciej niż się spodziewamy, ograniczyłoby to spadek cen – dodał.

Wzrost cen wynajmu

Obraz jest inny na prywatnym rynku najmu, gdzie ceny wynajmu wzrosły do ​​rekordowych poziomów w związku z niedoborem nieruchomości do wynajęcia i rosnącym popytem, ​​częściowo dlatego, że niektórzy potencjalni nabywcy po raz pierwszy nadal wynajmują w nadziei na niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w następnym roku. Oficjalne dane pokazały, że prywatne czynsze w Wielkiej Brytanii wzrosły w listopadzie o 4 proc., co jest najwyższym wynikiem od rozpoczęcia pomiarów w 2016 r.

