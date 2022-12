Status zasiedlenia a prawo do brytyjskiej emerytury

Status zasiedlenia uprawnia do legalnej pracy, pobytu w UK, dostępu do służby zdrowia oraz świadczeń na Wyspach. Niektórzy nasi rodacy obawiają się, że wyjeżdżając na stałe do Polski i tracąc settled lub pre-settled status, tracą również prawo do brytyjskiej emerytury.

Po 10 latach pracy w Wielkiej Brytanii nabieramy prawa do brytyjskiej emerytury, a konkretnie do wypłat częściowej emerytury, z kolei po 35-letnim stażu pracy zyskujemy prawo do pełnej State Pension. Wielu Polaków na Wyspach wymagany 10-letni staż pracy ma już w swoim dorobku, w związku z czym ma też prawo do częściowej emerytury.





Emerytura i status zasiedlenia

O ile settled status możemy utracić, jeśli poza Wielką Brytanią będziemy przebywać dłużej niż 5 lat z rzędu, a pre-settled status, jeśli nasz pobyt poza UK przekroczy dwa lata, to raz nabytego prawa do brytyjskiej emerytury nie możemy utracić bez względu na to, czy uda nam się zachować status zasiedlenia, czy nie.

Na jednej z grup na Facebooku zaniepokojony użytkownik zadał pytanie dotyczące właśnie tego tematu:

Witam wszystkich. Mam pytanie. Mam przepracowane 11 lat w Anglii i przysługuje mi emerytura, bo sprawdzałem na gov. Mam oczywiście settle status. Chciałbym zjechać na stałe do Polski. Czy żyjąc w Polsce, za 20 lat będę mógł dostawać emeryturę angielską? Podobno nawet jak będę żył w Polsce, zabiorą mi settle status. Jak to wygląda prawnie? Z góry dziękuję za pomoc. Serdecznie pozdrawiam.

Jak słusznie zwrócono mu uwagę: „Należy się Panu angielska emerytura po przepracowaniu minimum 10 lat, nie ma znaczenia, gdzie Pan mieszka.”

Ktoś inny napisał: „Emerytura przysługuje dożywotnio, nawet jak będziesz mieszkał w Polsce”.

Prawo do brytyjskiej emerytury

Prawo do brytyjskiej emerytury nabywamy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wynosi on obecnie 66 lat dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z planami rządu, wiek ten miałby zostać podwyższony do 68 lat, na co ma wpływ sytuacja demograficzna na Wyspach.

Oprócz wieku emerytalnego, ważny jest także staż pracy – o czym pisaliśmy wyżej. Dlatego też prawo do brytyjskiej emerytury nabywamy po 10 przepracowanych w Wielkiej Brytanii latach. Wtedy też otrzymujemy prawo do wypłat częściowej emerytury, a do pełnej State Pension nabywamy prawo po przepracowaniu 35 lat.

Jak wysoka jest brytyjska emerytura?

Wysokość emerytury State Pension wynosi 185.15 funta tygodniowo (jest to New State Pension) albo 141.85 funta (jest to Basic State Pension). Z kolei emerytura prywatna – Personal Pension zależna jest od naszych indywidualnych dochodów, wysokości składek społecznych i indywidualnych planów emerytalnych. W przypadku Wrokplace Pension, jest ona także zależna dochodu, od jakiego składki były odprowadzane. Warunkiem otrzymania państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii jest także regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Aplikowanie o State Pension

Aplikować o brytyjską emeryturę można z powodzeniem przez internet. Wymagane są następujące dane:

- data ostatniego małżeństwa, związku partnerskiego lub rozwodu,

- daty pobytu lub pracy za granicą,

- dane swojego banku

- kod zaproszenia z listu dotyczącego pobierania emerytury państwowej. Jeśli nie masz listu, a w ciągu najbliższych 3 miesięcy osiągniesz wiek emerytalny, możesz poprosić o kod.

Jeśli z kolei aplikujemy o brytyjską emeryturę np. z Polski lub z innego kraju poza Wielką Brytanią musimy wybrać kraj, w którym chcemy otrzymywać emeryturę. Nie możemy otrzymywać wypłaty w jednym kraju przez część roku, a w innym przez pozostałą część roku.

Konta bankowe, na które można wpłacać emeryturę

Twoja emerytura państwowa może być wypłacana na konto banku w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz poza UK, będziesz potrzebować międzynarodowego numeru konta bankowego (IBAN) i numeru kodu identyfikacyjnego banku (BIC), jeśli masz konto zagraniczne.

Otrzymasz zapłatę w lokalnej walucie – otrzymana kwota może ulec zmianie ze względu na kursy wymiany walut. Możesz wybrać wypłatę co 4 lub 13 tygodni. Jeśli Twoja emerytura państwowa wynosi mniej niż 5 GBP tygodniowo, otrzymasz wypłatę raz w roku w grudniu.

