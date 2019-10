Prawda o rynku pracy w UK: Badania ujawniają „ukryte” bezrobocie, liczące aż 3 MILIONY osób, które pominięto w oficjalnych statystykach

Fot. Getty

Badania prowadzone przez Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Centre for Cities ujawniły, że ogromną lukę w oficjalnych statystykach dotyczących bezrobocia w UK. Aż 3 miliony osób pozostających bez pracy w Wielkiej Brytanii zostało przeoczone w oficjalnych danych. Badań sugerują, że stopa bezrobocia została zaniżona.

Zgodnie z badaniami OECD oraz Centre for Cities wysoki poziom „ukrytego” bezrobocia w brytyjskich miastach nie został uwzględniony w oficjalnych statystykach rządowych. Jak podaje "The Guardian", badania wykazały, że ponad luka obejmuje aż 3 miliony osób, ponieważ osoby te mają zgłaszać siebie jako nieaktywnych ekonomicznie do rządowych ankiet na temat siły roboczej w UK. Prowadzi to do błędnej identyfikacji tych osób jako niezdolnych do pracy, a nie jako bezrobotnych - choć de facto osoby te pozostają bez pracy, choć są w wieku produkcyjnym i nie uczą się (np. nie studiują), a mogłyby podjąć jakąś pracę zarobkową.

Stwierdzono, że przy skorygowaniu wskaźnika aktywności zawodowej, prawdziwa stopa bezrobocia powinna wynosić aż 13,2 proc., a nie 4,6 proc. populacji osób w wieku produkcyjnym, które nie uczą się. Zaproponowany przez OECD nowy wskaźnik aktywności zawodowej nadal nie brałby pod uwagę studentów, emerytów i osób opiekujących się rodziną.

Skorygowany wskaźnik objąłby pomijane dotąd grupy osób nieaktywnych zawodowo, które w rzeczywistości mogą chcieć pracować lub które przestały szukać pracy z indywidualnych przyczyn:

osoby z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawne, które jednak mogłyby pracować przy odpowiednim wsparciu

osoby opiekujące się krewnymi z powodu braku dostępu do placówek opiekuńczych

osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę

osoby, które uważają, że nie ma dla nich pracy.

Analizy OECD, uwzględniające wskazane wyżej grupy pomijane w danych rządowych, sugerują, że w rzeczywistości na brytyjskim rynku pracy znajduje się aktualnie niemal 4,5 miliona osób, które mogłyby pracować, a nie tylko 1,3 mln - jak podają oficjalne statystyki.

Według Centre for Cities najwyższy poziom „ukrytego” bezrobocia odnotowany został w Liverpoolu, gdzie 19,8 proc. dorosłych w wieku produkcyjnym nie uczy się i zarazem pozostaje bez pracy, choć mogłoby pracować. Dla porównania, według oficjalnych danych bezrobocie w Liverpoolu wynosi jedynie 5,8 proc. Wysoki odsetek „ukrytego” bezrobocia odnotowano także w Sunderlandem, Dundee, Blackburn i Birmingham.

Ponadto, badania pokazują, że problem „ukrytego” bezrobocia dotyka aż 10 największych brytyjskich miast - poza Londynem oraz południowym wschodem. W miasta na południowym wschodzie skorygowany wskaźnik bezrobocia był na szczęście znacznie niższy. W Oxfordzie i Exeter odnotowano całkowite bezrobocie wyniosło mniej niż 5 proc.

