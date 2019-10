Brytyjski rynek pracy słabnie. Bezrobocie w UK wzrosło o 22 tys. do 1,3 miliona

We wtorek Office for National Statistics opublikowało raport, zgodnie z którym bezrobocie na Wyspach wzrosło w ciągu trzech miesięcy do sierpnia 2019 roku o 22 tys., co z kolei dowodzi, że brytyjski rynek pracy spowalnia w związku z niepewnością dotyczącą Brexitu.

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii powoli zwalnia – pokazują najnowsze dane dotyczące zatrudnienia na Wyspach. W ciągu trzech miesięcy do sierpnia tego roku bezrobocie wzrosło o 22 000, podczas gdy (dla porównania) w tym samym okresie w roku ubiegłym spadło o 49 000 – wynika z danych ONS.

Według raportu wysokość pensji rośnie szybciej niż inflacja, jednak płaca realna pozostaje na poziomie poniżej tego sprzed kryzysu gospodarczego ponad dekadę temu. Jak twierdzą ekonomiści, obecne dane dowodzą, że rynek pracy musi mierzyć się mniejszą aktywnością rodzimej gospodarki, osłabieniem gospodarki światowej oraz problemami i niepewnością związanymi z kwestią Brexitu.

Całkowita liczba osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii spadła o 56 000 w ciągu trzech miesięcy do sierpnia 2019 i przyczyniła się do ogólnego spadku zatrudnienia do 75,9 proc. z 76,1 proc.

Matt Hughes z ONS powiedział:

- Wskaźnik zatrudnienia nadal wzrasta rok do roku, jednak ten wzrost znacznie osłabł w ciągu ostatnich miesięcy. Wśród osób poniżej 25. roku życia wskaźnik zatrudnienia zaczął spadać w stosunku rocznym. Wzrost wynagrodzeń przewyższa inflację, jak to ma miejsce od ostatnich osiemnastu miesięcy.

