Pracę w Just Eat straci 1870 ludzi. Zwolnieni zostaną głównie dostawcy w sześciu brytyjskich miastach

Firma Just Eat dostarczająca dania na wynos, która w czasie pandemii święciła triumfy, narzeka obecnie na spowolnienie sprzedaży. W związku z tym podjęła decyzję o zwolnieniu aż 1700 kurierów i 170 pracowników operacyjnych.

Just Eat Takeaway poinformowało, że przestanie zatrudniać własnych kurierów i zamiast tego skorzysta z usług wykonawców. Jest to zaskakujący zwrot w polityce firmy, która jeszcze niedawno (w czasie pandemii) szczyciła się tym, że zatrudnia własnych dostawców i to ją odróżnia od konkurencji, jak Deliveroo czy Uber Eats.







W wyniku zmiany polityki firmy pracę straci aż 1700 kurierów i 170 pracowników operacyjnych. Osoby, których wypowiedzenie dotyczy, zostały powiadomione o zwolnieniu z sześciotygodniowym wyprzedzeniem.

Kurierzy, których dotyczą zwolnienia, pracują dla „Scoober” Just Eat i są klasyfikowani jako pracownicy firmy, a w związku z tym otrzymują stałą stawkę godzinową, premię i inne świadczenia, takie jak np. zasiłek chorobowy. Większość kierowców dostawczych firmy, to podwykonawcy, którzy nie korzystają z takich przywilejów.

Rzeczniczka firmy powiedziała:

- Zaproponowaliśmy odejście od modelu pracowniczego dla kurierów, który stanowi niewielką część naszych ogólnych operacji dostawczych – działających w niektórych częściach sześciu brytyjskich miast.

Dodała także, że zwolnienia nie wpłyną na usługi Just Eat w brytyjskich miastach.

Straty w firmie

Decyzja o tak licznych zwolnieniach w Just Eat Takeway pojawiła się w związku z odnotowaniem przez firmę 9-procentowego spadku liczby klientów w roku 2022, kiedy to wszelkie restrykcje dotyczące pandemii odeszły w niepamięć i zamiast zamawiać jedzenie na wynos, ludzie znowu zaczęli jadać w restauracjach i barach.

9-procentowy spadek w 2022 roku przekłada się na stratę rzędu 5,7 mld euro, czyli pięciokrotnie większą niż rok wcześniej. Firma tłumaczy, że wynika ona częściowo z przejęć kapitałowych, które kosztowały 4,6 mld euro.

Największy dostawca dań na wynos

Just Eat, największa firma dostarczająca dania na wynos w Europie, jak już wspomnieliśmy - była głośnym zwolennikiem planów zatrudnienia swoich kurierów w Europie jako pracowników, twierdząc, że zapewnia im to korzyści i większą ochronę miejsca pracy. Szefowa, Jitse Groen powiedziała wcześniej, że tak zwany model gig economy pojawił się „kosztem społeczeństwa i samych pracowników”.

Jak podaje BBC - podczas gdy większość dostawców Just Eat w UE jest klasyfikowana jako pracownicy, ponad 90 proc. dostawców w Wielkiej Brytanii jest zatrudnianych przez kontrahentów. Firma twierdzi, że wykorzystywanie pracowników zamiast osób samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii stawia ją w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do rywali, takich jak Deliveroo i Uber Eats.

Oprócz Wielkiej Brytanii Just Eat korzysta również z modelu kontraktowego w Irlandii, Słowacji i większości Francji z wyjątkiem Paryża, gdzie jej dostawcy są pełnoprawnymi pracownikami.

Decyzja o zwolnieniach w Just Eat nastąpiła miesiąc po tym, jak Deliveroo poinformowało, że zwolni około 350 pracowników, głównie w Wielkiej Brytanii, z powodu „nieprzewidzianych trudności ekonomicznych”. W zeszłym tygodniu Deliveroo odnotowało roczną stratę w wysokości 294 milionów funtów po tym, jak konsumenci ograniczyli wydatki z powodu rosnących kosztów utrzymania.

Niezależny związek zawodowy Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) powiedział, że podczas kryzysu kosztów utrzymania „firmy kurierskie nadal przesadzają z zatrudnianiem pracowników, płacąc im bardzo mało”.

Prezes IWGB, Alex Marshall, powiedział:

- Większość firm nie płaci nic na czas, który kurierzy spędzają na czekaniu na pracę.

Dodał, że pracownicy często „walczą o zarobek rzędu płacy minimalnej w ujęciu realnym”.

Rząd i ochrona pracowników

W oświadczeniu dla BBC, Ministerstwo Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej podało: „Rząd ma duże osiągnięcia w ochronie i wzmacnianiu praw pracowniczych w całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy zaangażowani w budowanie gospodarki o wysokich kwalifikacjach, wysokiej produktywności i wysokich płacach, która zrealizuje nasze ambicje, aby uczynić Wielką Brytanię najlepszym miejscem pracy na świecie. Obejmuje to zapewnienie solidnej ochrony praw pracowniczych przy jednoczesnym wspieraniu dynamicznego i elastycznego rynku pracy”.

