Inflacja w lutym 2023 w UK po trzech miesiącach spadków niespodziewanie wzrosła

W lutym 2023 stopa inflacji w Wielkiej Brytanii przełamała trwający trzy miesiące okres niewielkich spadków i niespodziewanie wzrosła do poziomu 10,4%. Co było przyczyną tej zmiany?

Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez Office for National Statistics, indeks CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będący w Wielkiej Brytanii miarą inflacji) zwiększył się w lutym 2023 do poziomu 10,4% w skali rok do roku. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem o 0.3% w porównaniu ze styczniowym odczytem wynoszącym 10,1%. Ekonomiści prognozowali, iż w drugim miesiącu 2023 spadek inflacji będzie nadal postępował. Sądzono, że indeks CPI zatrzyma się na poziomie poniżej progu dwucyfrowego i wyniesie 9,9%. Tak się jednak nie stało...







Przekroczenie dziesięciu procent trzeba odebrać jako wynik zaskakujący i niespodziewany. Dodatkowo, w trzech poprzednich miesiącach (styczeń 2023, grudzień 2022, listopad 2022) mieliśmy do czynienia ze spadkiem poziomu inflacji z jego rekordowego od 41 lat poziomu. W październiku 2022 indeks CPI wyniósł aż 11,1%. Co odpowiada za obecny wzrost inflacji?

Ile wyniosła stopa inflacji w lutym 2023 w Wielkiej Brytanii?

„Inflacja wzrosła w lutym głównie z powodu wzrostu cen alkoholu w pubach i restauracjach po obniżkach, które miały miejsce w styczniu” - komentował Grant Fitzner, główny ekonomista ONS, cytowany przez serwis informacyjny „The Daily Mirror”. „Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły do najwyższego poziomu od ponad 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych sałatek i warzyw, ponieważ wysokie koszty energii i zła pogoda w niektórych częściach Europy doprowadziły do niedoborów i racjonowania. Wzrosty te zostały częściowo zrekompensowane spadkami kosztów paliwa [...]”.

Dodajmy, iż inflacja cen jedzenia i napojów bezalkoholowych utrzymuje się na poziomie 18.2%, a więc najwyższym w perspektywie ostatnich 45 lat. Warto również dodać, iż indeks CPIH określający szeroko pojęte koszty utrzymania mieszkania w UK w lutym 2023 również zanotował wzrost do poziomu 9,2%. Dla porównania, w styczniu wynosił on 8,8%. Do tej pory Bank Anglii agresywnie interweniował w sprawie rosnącej inflacji i podnosił stopy procentowe, aby zdusić wzrost cen. Cel inflacyjny pozostaje wyznaczony na poziomie 2%. W zbliżający się czwartek brytyjska rada polityki pieniężnej ogłosi decyzję w tej sprawie.

Co odpowiada za zaskakujący wzrost indeksu CPI?

Warto również dodać, iż indeks RPI (wskaźnik cen detalicznych, kolejna miara inflacji często używana w negocjacjach płacowych) w lutym 2023 wzrósł do 13,8% (w styczniu 2023 wynosił mniej, bo 13,4%). Z kolei inflacja bazowa (indeks, który wyklucza żywność, energię, alkohol i tytoń oraz najlepiej obrazuje stan polityki ekonomiczne rządu) poszła w górę do poziomu 6,2% w zeszłym miesiącu. Na początku roku wynosiła 5,8%.

Jak wygląda sytuacja ekonomiczna na Wyspie? Brytyjskie gospodarstwa domowe nadal zmagają się z wysokimi rachunkami za żywność i energię, podczas gdy pracownicy różnych sektorów gospodarki rozpoczęli w ostatnich miesiącach masowe strajki w związku ze sporami o płace i warunki pracy.

Jaką decyzję podejmie Bank Anglii w sprawie stóp procentowych?

Z kolei w styczniu 2023 gospodarka Wielkiej Brytanii rosła w szybszym tempie, niż pierwotnie oczekiwano. Według oficjalnych danych brytyjskie PKB w styczniu 2023 wzrosło o 0,3%. Jakkolwiek niewielki byłby to wzrost, to i tak przekroczył oczekiwania ekonomistów. Zgodnie przewidywano, że gospodarka Wielkiej Brytanii w pierwszym miesiącu roku wejdzie w recesję.

Jak wygląda sytuacja Wielkiej Brytanii na tle innych państw, które również zmagają się z inflacją, która jest problemem globalnym? Niestety, ceny w UK rosną szybciej, niż w krajach strefy Euro czy w Stanach Zjednoczonych. W USA indeks CPI wzrósł w lutym do 6%, gdy w styczniu wynosił 6,4%. Z kolei w strefie euro inflacja w lutym wyniosła 8,5%, a w styczniu jej odczyt znajdował się na poziomie 8,6%.

Co czeka nas w kolejnych miesiącach?

Richard Carter, szef badań nad instrumentami o stałym oprocentowaniu w Quilter Cheviot, powiedział, że spadkowa ścieżka inflacji nie będzie płynna. Zasugerował, że Bank Anglii może być zmuszony do dalszego podnoszenia stopy procentowej powyżej obecnego poziomu 4%. W zeszłym tygodniu niezależne Biuro Odpowiedzialności Budżetowej przewidywało, że inflacja w Wielkiej Brytanii spadnie do 2,9% do końca 2023 roku. W tym kontekście prognoza Cartera jest „bardziej ambitna” w świetle obecnych danych.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Emeryci z UK najchętniej przenoszą się do Polski. Statystyki podbijają Polacy z Wysp wracający na emeryturę do kraju?

„Wzajemny swobodny przepływ osób” popierany przez oszałamiającą większość Brytyjczyków

Coraz więcej imigrantów przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Skąd pochodzą i co zmienił Brexit?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!