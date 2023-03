Emeryci z UK najchętniej przenoszą się do Polski. Statystyki podbijają Polacy z Wysp wracający na emeryturę do kraju?

Jak wynika z nowego raportu Pension Exodus, Polska jest jednym z najpopularniejszych miejsc docelowych dla emerytów z Wielkiej Brytanii, którzy chcą spędzić emeryturę za granicą. Po Brexicie znacznie wzrosło zainteresowanie emeryturą w Polsce wśród mieszkańców Wysp.

Polska okazała się jednym z najlepszych miejsc dla emerytów z UK. Według raportu Pension Exodus sporządzonego przez Investing Reviews, nasza ojczyzna jest obecnie piątym najpopularniejszym celem podróży emerytów z Wielkiej Brytanii, ze wzrostem o 214 procent od czasu Brexitu.





Emeryci z UK wyjeżdżają do Polski

Korzystając z danych dostarczonych przez brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur, w raporcie stwierdzono: „Dodatkowe 2213 osób ubiegających się o brytyjską emeryturę osiedliło się w Polsce, odkąd Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską, 31 stycznia 2020 roku. Od kiedy potrzeba tylko dziesięciu lat składek na ubezpieczenie społeczne, aby otrzymać emeryturę państwową w Wielkiej Brytanii, wzrost może wynikać z powrotu obywateli polskich do domu po przejściu na emeryturę w Wielkiej Brytanii. Może być też tak, że Polska stała się nowym hotspotem dla emerytów”.

Więcej osób ubiega się o emeryturę

Raport pokazuje wzrost liczby osób ubiegających się o brytyjską emeryturę w Polsce od czasu Brexitu. Po referendum 23 czerwca 2016 roku, wnioskodawców z UK było w Polsce o 1962 (93 proc.) więcej niż przed referendum. Po dniu Brexitu, 31 stycznia 2020 roku, nastąpił wzrost o 2213, czyli o 75 procent.

Dla porównania - we Francji nastąpił spadek brytyjskich emerytów po Brexicie, wtedy 1804 osób ubiegało się o brytyjską emeryturę, a przed Brexitem aż 4342, w Portugalii po Brexicie przybyło 994 brytyjskich emerytów, w porównaniu z 1100 przed Brexitem, w Niemczech po Brexicie 584, a przed 1276, w Norwegii po Brexicie 610, a przed nim 984, w Tajlandii po Brexicie 750, a przed Brexitem 1202, w Nowej Zelandii po Brexicie 1258, a przed nim 5244.

Gdzie w Polsce najlepiej się żyje?

Według badania poziomu „szczęścia”, które zostało przeprowadzone w ubiegłym roku, najlepszym miejscem do życia w Polsce była Gdynia. Ankieta przeprowadzona na 35 987 osobach przez Otodom i ThinkCo wykazała, że ​​następne miejsca w rankingu szczęśliwych miast zajmują: Gdańsk, Zielona Góra, Tychy, Bielsko-Biała, Szczecin, Rzeszów, Katowice, Poznań i Kraków.

Wśród powodów podawanych przez respondentów znalazła się bliskość zieleni, możliwości rozrywki, połączenia komunikacyjne oraz bezpieczeństwo.

Brytyjska emerytura wzrasta od kwietnia

Przypominamy, że od kwietnia 2023 roku pełna emerytura państwowa - Basic State Pension (a kwalifikują się do niej osoby, które przeszły na emeryturę przed 6 kwietnia 2016 r.) wzrośnie ze 141,85 funta do 156,20 funta tygodniowo, natomiast New State Pension (do której otrzymania kwalifikują się kobiety urodzone 6 kwietnia 1953 roku lub później albo mężczyźni urodzeni 6 kwietnia 1951 roku lub później) wzrośnie z 185,15 funta do 203,85 funta tygodniowo.

Prawo do brytyjskiej emerytury nabywamy przez osiągnięcie wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 66 lat dla kobiet i mężczyzn, jednak ma docelowo wzrosnąć do 68 lat ze względu na pogarszającą się sytuację demograficzną w Wielkiej Brytanii.

Ponadto prawo do emerytury w UK nabywamy także po osiągnięciu określonego stażu pracy, którym jest 10 lat (sumarycznie). Wtedy zyskujemy prawo do wypłat częściowej emerytury, a pełnej State Pension dopiero po przepracowaniu 35 lat. Warunkiem otrzymania państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii jest także regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, dlatego nie wolno tego zaniedbywać.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Oto sześć głównych zmian w brytyjskich emeryturach, które wejdą w życie w przyszłym miesiącu

Oto wszystkie płatności pomocowe z tytułu wysokich kosztów utrzymania dostępne w marcu 2023

Książę Harry i Meghan Markle zostali wyrzuceni z Frogmore Cottage. „Nakaz eksmisji” otrzymali kilka dni po premierze autobiografii „Spare”

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!