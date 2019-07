"Polityka migracyjna Polski" - MSWiA liczy na powrót części z 2.5 milionów Polaków przebywających na emigracji

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyło pracę nad dokumentem zatytułowanym "Polityka migracyjna Polski". Wyznacza on kierunki i cele polityki migracyjnej kraju.

Zgodnie z opracowanymi założeniami "nowa" polityka migracyjna Polski ma skupiać się na bieżących potrzebach lokalnego rynku pracy. Zasadniczo z jednej strony nasza ojczyzny nadal musi przyjmować imigrantów z innych krajów. "Mechanizmy selekcji/wyboru powinny uwzględniać zarówno kwalifikacje cudzoziemców, jak i czynniki sprzyjające ich integracji, a następnie asymilacji oraz powinny umożliwiać czasowe wstrzymanie lub ograniczenie napływu cudzoziemców w ramach poszczególnych kanałów migracyjnych" - czytamy w dokumencie, do którego dotarła "Rzeczpospolita".

GORĄCY TEMAT: Skok kursu funta w poniedziałek za sprawą spadku wartości euro

Polska polityka migracyjna nie będzie oparta na modelu wielokulturowym, ale na koncepcji kultury wiodącej. W jej ramach do kraju mają być przyjmowani przedstawiciele kultur nam pokrewnych, którzy w przyszłości będą się skutecznie integrować, a następnie w pełni asymilować. Podkreślono, że integracja nie powinna być rozważana jako jedna z opcji do wyboru, ale "pewna powinność".

A co z polskimi imigrantami? Wątek ten pojawia się w ramach głównych postulatów obecnych w dokumencie. Wspieranie polskich emigrantów oraz sprzyjanie powrotom do Polski, a także realizacja "zobowiązań repatriacyjnych" państwa to dość ogólnie sformułowane punkty, a pytanie powinno dotyczyć tego, w jaki sposób władze Polski zamierzają je realizować. Już teraz da się zauważyć znaczny spadek poziomu imigracji z Ukrainy - w ramach dokumentu pojawia się propozycja, aby zwiększyć napływ pracowników zarobkowych z... Białorusi.

CZYTAJ TEŻ: Homofobiczne wybryki pijanych Polaków w szkockim pociągu

"Projekt, o którym pisze "Rzeczpospolita", jest jedynie wstępną koncepcją, która zawiera różne propozycje dot. migracji i rynku pracy. Na obecnym etapie minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych" - w taki sposób MSWiA na Twitterze skomentowało doniesienia polskich mediów dotyczące dokumentu.

>>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI <<<

Rzecz jasna ciężko oceniać inicjatywę rządy w momencie, gdy prace nad projektem strategicznego dokumentu ledwo co się zakończyły, ale już teraz warto się zastanowić co Polska może zaoferować imigrantom sposobiącym się do powrotu do kraju. W związku z naszym niedawnym artykułem Powrót do Polski: Na jakie wynagrodzenie można liczyć po latach przepracowanych na Wyspach? jeden z naszych czytelników postanowił napisać do naszej redakcji list dotyczący pracy w Wielkiej Brytanii, a także obecnych warunków pracy w Polsce.

Jego dość kontrowersyjne opinie natychmiast spotkały się z miejsca z reakcją naszych innych czytelników. O tym czy Polska się zmienia, ale czy na lepsze? napisał do nas czytelnik chcący zachować anonimowość, a następnie temat został podjęty przez pana Rafała w liście Życie w Polsce kontra życie w Wielkiej Brytanii