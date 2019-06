Powrót do Polski: Na jakie wynagrodzenie można liczyć po latach przepracowanych na Wyspach?

Fot. Getty

Chętnie udzielamy sobie porad związanych z powrotem do Polski po latach emigracji. Wiemy co załatwić, jak się przygotować, w jakim mieście najlepiej rozpocząć "nowe życie"... A jakie są realia? Ile pieniędzy faktycznie pracodawca zaproponuje nam na start w "pierwszej" pracy? Czy będzie to lepsza praca niż ta, którą wykonywaliśmy za funty na Wyspach?

Jedna z Facebookowiczek poruszyła internautów, robiąc im wyrzuty:

"Fajnie czyta sie te wszystkie wpisy o powrocie do Pl i o tym jak to szybko ludzie znalezli prace. Tylko nikt nie odpowie na pytanie co to za praca I za ile. Czy ktos moze tak poprostu napisac miejscowosc, prace i zarobki? Na co tak naprawde mozna liczyc? Nie kazdy przeciez wraca po ponad 10 latach z odlozona suma."

Co ciekawe, pod postem nie pojawiło się aż tak wiele komentarzy, w których ludzie podają szczegóły związane ze swoją pracą, którą znaleźli po powrocie do kraju, czy też z wysokością zarobków. Wiele osób pisało dość ogólne stwierdzenia, mówiące, że wszystko zależy od doświadczenia i wykształcenia. Jak jednak wiadomo, czasem kluczowym czynnikiem okazują się po prostu znajomości.

Tych, którzy zdecydowali się podać detale dotyczące pierwszej pracy po powrocie, można podzielić na kilka grup:

1. Zarabiający powyżej przeciętnej:

- "30 zł na godzinę (...) praca znaleziona w tydzień (...) umowa"

- "Śląsk, Kierowca 4500-5000"

- "Szczecin - 3500 na rękę. Serwis/automotive/magazyn"

- "Podkarpacie quality Control specjalist 2500 na rękę"

- "Manager restauracji,pracy szukałam dosłownie 5 min. 3000-3500 tysiąca na miesiąc,no i z dodatków wychodzi mi koło 1000-1300 na miesiąc. Mieszkam w Szczecinie."

2. Zarabiający mniej więcej przeciętnie:

- "Wrocław pracownik biurowy 2800zl Lidl 3500zl zależy co gdzie i czy u prywaciaka (...) brutto"

- "W Bydgoszczy Lidl na start dla nowej osoby daje 3600 brutto + pakiety socjalne"

- "w Lidlu na początku przez pierwszy rok płaca niecałe 3100 brutto. Po dwóch czy trzech latach dopiero jest 3600"

- "Żona w Polsce 2000 zł netto fajna praca za biurkiem , ja kierowca c e system 11/8

1900 /2100 netto euro."

3. Zarabiający mniej niż przeciętnie:

- "Lidl takie zarobki moja siostra pracuje w Lidlu na 3/4 etatu i zarabia 1600 netto. Ponad 3000 tys. To tylko jakiś menadżer bo na pewno nie zwykły kasjer. Przestańcie bajki opowiadać o super zarobkach w PL"

Pomijając fakt, że niektóre wypowiedzi internautów były między sobą sprzeczne (patrz np. komentarze o zarobkach w Lidlu...), można spróbować podsumować wypowiedzi komentujących. Najwięcej osób pojawiło się w grupie drugiej - co z jednej strony nie dziwi, a z drugiej daje delikatne poczucie ulgi, ponieważ oznacza to, ze większość powracających jednak potrafi odnaleźć się na polskim rynku pracy nie gorzej niż Ci, którzy na tym właśnie rynku przeprocowali wiele lat. Dodatkowo, najmniej odpowiedzi pojawiło się w grupie trzeciej (najniższe zarobki), co wydaje się i trochę zaskakujące, ale i pocieszające. Podobnie pocieszający jest fakt, że spora część komentujących uplasowała się w grupie o zarobkach powyżej przeciętnej.

A Wy (lub Wasi znajomi), w której grupie wylądowaliście zaraz po powrocie z emigracji? Sądzicie, że osoby z pierwszej grupy miały po prostu szczęście, a pozostałe zwyczajnego pecha lub trochę mniej szczęścia? A może Waszym zdaniem wcale nie jest trudno znaleźć w krótkim czasie dobrze płatną pracę po latach znajdowania się poza polskim rynkiem pracy? Czy przeciętne polskie zarobki by Was satysfakcjonowały?

