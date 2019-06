List od czytelnika: życie w Polsce kontra życie w Wielkiej Brytanii

Fot: Pixabay

Otrzymaliśmy kolejny list w odpowiedzi na głośny mail do czytelnika, który opublikowaliśmy w miniony wtorek. W czwartek Pan Rafał zdecydował się wyrazić własne zdanie odnośnie życia w Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, a dziś dostaliśmy korespondencję od Pana Dawida.

Rzeczony list możecie znaleźć pod tym linkiem List od Czytelnika: „Nie widzę nic pozytywnego w Wielkiej Brytanii prócz tego, że nauczyła mnie patrzeć inaczej na poszukiwanie pracy”. W czwartek z kolei opublikowaliśmy replikę napisaną przez Pana Rafała (List od Czytelnika: Polska się zmienia, ale czy na lepsze?), a dziś publikujemy kolejny głos w tej dykusji.

Witam!

Jestem Dawid i mam 23 lata a w Wielkiej Brytanii mieszkam już prawie 5 lat. Przed chwilą czytałem artykuł, który zawierał list od Pana mówiącego, że tutaj już nie ma nic i w Polsce staje się coraz lepiej. Uważam, że 3500 na rękę na dzień dobry to lekka przesada. Co prawda niektóre profesje zapewnią może i nawet 4000 na rękę, aczkolwiek takich ofert nie ma za wiele. Sam mam wielu znajomych, którzy wyjechali za mną i po paru latach wrócili. Dziś piszą do mnie, że żałują tego.

Co prawda sytuacja w Polsce poniekąd się poprawia, lecz ludzie nadal zarabiają po 2000 netto a za wynajęte mieszkanie trzeba zapłacić przynajmniej 1500. Sam jeżdżę na urlopy i widzę jak ceny idą w górę, a rząd staje się coraz bardziej socjalistyczny. Nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że jeżeli Państwo daje komuś 500 złotych, to innemu musi zabrać 700. Dług publiczny już przekroczył 1.000.000.000.000 (jeden bilion złotych)! Sytuacja polityczna jest krytyczna i jak tak nadal będzie się działo, to Polska pójdzie w ślady Wenezueli.

A w UK wcale nie jest źle, odkąd mieszkam nigdy nie spotkałem się z jakąkolwiek dyskryminacją w moim kierunku. Jesteśmy pięcio osobową rodziną, mieszkamy w ładnym domu, w którym nie ma ani pleśni ani wilgoci, mamy 4 samochody, a do pracy dojeżdżam 5 minut. Tutaj wystarczy, że znasz język to nie będziesz musiał pracować za najniższą krajową jak to Pan ująl.

Ponad rok temu zrobiłem sobie przerwę od pracy, a gdy zacząłem szukać nowej, wysłałem tylko jedna aplikację, po czym firma skontaktowała się ze mną zapraszając na rozmowę o pracę i dziś zarabiam 1700 miesięcznie. Według mnie Polska nadal jest dużo w tyle za UK i będzie się tam działo tylko gorzej.

Pozdrawiam

Dawid

