Skok kursu funta w poniedziałek za sprawą spadku wartości euro

Wartość funta brytyjskiego raptownie wzrosła do poziomu 1,12 euro w poniedziałek w związku z osłabieniem się waluty eurolandu i gospodarki unijnej. Szterling znajduje się jednak nadal pod presją rosnącego ryzyka związanego z twardym Brexitem.

Jeszcze w piątek funt stał na poziomie 1,1147 euro, a w poniedziałek rano rozpoczął tydzień na wysokiej pozycji 1,12 euro, czego przyczyną jest osłabienie się unijnej waluty. W stosunku do dolara wartość funta spadła o 0,44 proc. do poziomu 1,1323.

Spadek wartości euro związany jest z opublikowaniem w poniedziałek danych z Niemiec, które potwierdzają osłabienie gospodarki europejskiej, a tak naprawdę niemieckiej produkcji. Kolejnym czynnikiem osłabiającym unijną walutę jest brak porozumienia wśród unijnych liderów w sprawie obsadzenia czołowego stanowiska szefa Europejskiego Banku Centralnego.

Niestety finansiści nadal nie mają dobrych prognoz dla funta szterlinga w związku z dużym ryzykiem dojścia do twardego Brexitu 31 października. Zwłaszcza gdy Boris Johnson nie wyklucza krótkoterminowego zawieszenia parlamentu, aby przeforsować wyjście z UE bez umowy 31 października.

Ekonomiści twierdzą, że to, co Boris Johnson będzie miał do powiedzenia w sprawie najbardziej palącej kwestii w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych dni, zaważy na kursie funta.

