Homofobiczne wybryki pijanych Polaków w szkockim pociągu

Edynburg, stolica i wizytówka Szkocji, miasto, które zachęca do odwiedzin przede wszystkim bogatą ofertą kulturalną, potrafi zauroczyć każdego.

Samolot pasażerski linii British Airways, którego lot był zaplanowany z Londynu do Düsseldorfu w Niemczech, przez pomyłkę wylądował w szkockim Edynburgu. Linie zrzucają winę na błędy w dokumentacji po...

Mieszkańców Bradford, najgorszego możliwego miejsca do życia w Wielkiej Brytanii dzieli 238 mil od miasta, gdzie mieszka się najlepiej - Edynburga. Indeks poziomu życia w Uk sporządziła firma uSwitch....

Rekordowa liczba przestępców z Europy ucieka przed wymieram sprawiedliwości do Wielkie Brytanii. Najliczniejszą grupą w tym gronie są Polacy.

„Macbeth” Jarzyny w Edynburgu

Z okazji festiwalu teatralnego w Edynburgu ze swoim spektaklem przyjechał Grzegorz Jarzyna. Zaproponował on widzom dość oryginalną, chociaż co do jej aktualności zaczęli się krytycy już spierać, inscenizację...