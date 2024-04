Życie w UK PILNE: Szkocki rząd upada – koniec koalicji SNP z Zielonymi

Koalicyjny rząd tworzony przez SNP i Zielonych upada. Po tym, jak wycofano się z realizacji celów w zakresie polityki klimatycznych oraz z polityk związanych z tożsamością płciową, szkoccy Zieloni zerwali porozumienie ze Szkocką Partią Narodową.

To koniec rządu zbudowanego w ramach porozumienia The Bute House Agreement przez SNP i Zielonych. Jak donoszą brytyjskie media, współprzewodniczący Scottish Greens, Lorna Slater i Patrick Harvie byli widziani, jak opuszczają oficjalną rezydencję pierwszego ministra w Edynburgu przed godziną 8:30, a więc zanim jeszcze oficjalne spotkanie gabinetu politycznego się rozpoczęło. Dodajmy, iż już w zeszłym tygodniu szkoccy Zieloni oficjalnie potwierdzili, że członkowie partii będą głosować nad tym, czy ich partia powinna trwać w koalicji z SNP, czy z niej zrezygnować.

Co jest przyczyną rozwiązania koalicji?

Decyzja w tej punkcie była bezpośrednio związana z dwoma kwestiami. Przede wszystkim ministra Mairi McAllan ogłosiła, że Szkocji nie uda się osiągnąć zakładanych celów w ramach polityki klimatycznej. Do 2030 roku nie będzie możliwa redukcja emisji gazów cieplarnianych o 75%. W chwili obecnej pozostaje to „poza zasięgiem”, jednakże „niezachwiane zobowiązanie” do osiągnięcia zero emisyjności do 2045 pozostaje utrzymane.

Druga kwestia, która zachwiała koalicją Zielonych z SNP jest zwrot w polityce związanej z korektą płci. Szkockie NHS podjęło decyzję o wstrzymaniu przepisywanie blokerów hormonalnych osobom poniżej 18. roku życia, co stało się po publikacji raportu przygotowanego przez dr Hilary Cass (tzw. Cass review).

Po wyjściu Zielonych z koalicji SNP stworzy rząd mniejszościowy.

SNP stanie przed wyzwaniem sformowania rządu mniejszościowego

Scottish Green Party współrządziło Szkocją z SNP od sierpnia 2021, po tym jak w maju tego samego roku wprowadziło do Holyrood 7 posłów. Był to pierwszy przypadek w historii, gdy Zieloni byli odpowiedzialni za politykę rządu. W gabinecie kierowanym przez pierwszego ministra Humza Yousaf zasiadała dwójka „zielonych” ministrów, a byli to wspomniani wyżej współ-liderzy partii, Lorna Slater i Patrick Harvie.

Szkocka Partia Zielonych powstała w 1990 roku, kiedy dawna Partia Zielonych podzieliła się na dwie niezależne partie, reprezentujące Szkocję oraz Anglię i Walię.