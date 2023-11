Zdrowie Polacy w UK mówią o depresji. Powodem jest zbyt długi pobyt poza granicami Polski?

Czy zbyt długi pobyt w Wielkiej Brytanii albo w ogóle za granicą może doprowadzić do rozwinięcia się stanów depresyjnych? W mediach społecznościowych rozgorzała gorąca dyskusja wśród polskich emigrantów na temat powodów pojawienia się depresji. I wpływu na taki stan faktu długiego przebywania na obczyźnie.

Przyczyny depresji u emigranta – jak bardzo wpływa na nią tęsknota za ojczyzną?

„Czy są tu osoby które w UK wpadły w depresję i wróciły do PL? Czy zmiana geograficzna – przeprowadzka coś zmieniły? Czuję, że zgasłam i się zastanawiam czy to wina tego kraju” – post o takiej treści umieściła w mediach społecznościowych kobieta od lat mieszkająca na Wyspach. I na odpowiedź nie musiała długo czekać, ponieważ jej wpis wywołał lawinę komentarzy. Wśród internautów znalazło się sporo osób, które potwierdziły, że stany depresyjne związane ze zbyt długim przebywaniem na obczyźnie to coś zupełnie normalnego. A także że przeprowadzka do Polski, czyli powrót do swoich korzeni, może wiele w tym względzie zmienić na plus.

„Miałam podobnie i wróciłam do Polski po 18 latach życia w UK. Tutaj to ‘przygnębienie’ poszło w las” – czytamy w jednej z odpowiedzi. A w kolejnym poście także: „Ja wróciłam do Polski w styczniu tego roku. W Polsce czuję się na właściwym miejscu i odeszły ode mnie takie dołujące dni, uczucie depresji czy jakby wypalenia się i ciągłe przygnębienie. Rano ciężko było wstać z łóżka. Taka rutyna dnia bez znaczenia. W Polsce jest zupełnie inaczej. Psychicznie czuję się o wiele lepiej”.

Na depresję wpływa wiele czynników

W dyskusji w mediach społecznościowych wzięły też jednak udział osoby, które wskazały na znacznie szersze spektrum powodów, dla których u człowieka może się pojawić depresja. Jedna z internautek napisała w tym temacie: „Komentarze potwierdzają ogromną niewiedzę, jeśli chodzi o depresję. Depresją to choroba i można na nią zapaść będąc najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Depresję się leczy, jest to długa walka. Bardzo ciężka, i o ile zmiana otoczenia może pomóc,to na pewno choroby nie wyleczy”.

Inny internauta wymienił z kolei, czym depresję można leczyć: „Brak słońca. Hormonu szczęścia. Wysiłek fizyczny. Siłownia. Tym trzeba uzupełniać. Lub naprawiać antydepresantami”.

