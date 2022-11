Podróż samochodem na święta do Polski z UK — jakie są doświadczenia naszych rodaków?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla wielu osób żyjących na co dzień w Wielkiej Brytanii są one czasem podróży i spotkań z rodziną w Polsce. Najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu między UK a naszym krajem jest oczywiście samolot.

Coraz częściej spotkać można jednak śmiałków, którzy tę daleką trasę pokonują samochodem. Na co należy być przygotowanym, decydując się na taką podróż?

Na jednej z popularnych grup fejsbukowych zrzeszających Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii pojawił się bardzo ciekawy temat. Nasi rodacy w UK zaczęli się wymieniać doświadczeniami w kwestii podróżowania z Wysp do Polski. Nasz rodak prosił, aby facebookowicze podzielili się swoim doświadczeniem w tej kwestii i podpowiedzieli, czy po drodze czekają jakieś opłaty oraz jaką trasę najlepiej wybrać. Temat ten jest o tyle aktualny, że z pewnością wiele osób przynajmniej planuje wyjazd do ojczyzny na okres świąteczny.

Wyjazd z UK na święta do Polski

W taki sposób pan Damian rozpoczął tę dyskusję:

Podróż samochodem do Polski z Anglii. Jaki był mniej więcej wasz całościowy koszt takiej wyprawy: paliwo (każdy pali inaczej, ale mniej więcej, mój Diesel), tunel bądź prom i jak to wygląda z insurance na samochód, jeśli planujemy potem zarejestrować auto w PL (cancel przed czy podróżą, czy po podróży w Polsce?). Dzięki za pomoc!

A tak wyglądało to w oryginale:

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, dotyczących różnych aspektów podróży samochodem z UK do PL. Internauci chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat tego, o czym, ich zdaniem, trzeba pamiętać, przygotowując się do takiej trasy. Szczególną uwagę zwrócili na kilka ważnych spraw:

Zależy od stylu jazdy, docelowej odległości, prom czy Eurotunel, ale mniej więcej w moim przypadku (1.6 diesel) wyszło (tunel 145£, 2 i pół baku paliwa ok. 230€ +jakieś snacki czy toalety w Niemczech) 400£ do Krakowa. Teraz ceny paliwa są ciut mniejsze, więc może się różnić. Ubezpieczenie anulowałem zaraz po przyjeździe, później cała procedura z mieniem przesiedleńczym, żeby zarejestrować auto w Polsce. — WOJTEK

U nas prom z Harwich — paliwo ok 230£ w jedną stronę. Do Trójmiasta. — JUSTYNA

Jechałam latem z dziećmi i psem, koszt trasa Luton-Łódź, tunel 160£ + 22 za psa, paliwo 400£ w jedną stronę.

Jedziesz na ubezpieczeniu z UK dopiero robisz cancel, gdy już ogarniesz nowe ubezpieczenie w PL, ja dodatkowo na podróż kupowałam dodatkowe ubezpieczenie na Europę assistance, bo mój ubezpieczyciel obecny nie oferował mi ofert na Europę. — BOŻENA

Birmingham — Mazowsze, prom plus paliwo w sumie około 250-300 funtów, w jedną stronę oczywiście —MARIUSZ

U mnie paliwo w jedną stronę £140 plus prom ok £150 — jadę przez Holandię, prom Harwich-Hook van Holland — JAGODA

Jakie są zdania na ten temat wśród Polaków?

Zasadniczo, podróż do Polski z Wielkiej Brytanii samochodem trwa średnio 18-22 godzin, niekiedy więcej, niekiedy mniej. Obejmuje trasę liczącą około 1700 km, licząc od Warszawy do Londynu. Którędy przebiega? Polacy jeżdżą głównie przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i następnie promem lub Eurotunelem do samej Anglii.

Eurotunel to tunel kolejowy pod Cieśniną Kaletańską będący najwęższą częścią kanału La Manche. Długi na ok. 50 km. Łączy Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii. Został wybudowany i jest obsługiwany przez brytyjsko-francuskie, prywatne konsorcjum Eurotunnel plc. Koszt budowy wyniósł (w cenach z 1985) 4,65 miliarda funtów. Oddany został do użytku w 1994 roku. Dzięki niemu drogą między Francją a Wielką Brytanią można pokonać w 35 minut. Koszt takiej podróży zależy jednak od wielu czynników. Cena biletu będzie wahała ze względu na moment wykupienia biletu, rodzaju pojazdu czy nawet ilość bagażu.

O czym warto pamiętać?

Jeśli nie tunel kolejowy pod Cieśniną Kaletańską to co? Alternatywą jest połączenie promem. Zasadniczo, jest to rozwiązanie tańsze, ale i w tym przypadku ceny są bardzo różne. Orientacyjne wartości oscylują wokół około 1000 złotych w obie strony.

A czy Wy podróżowaliście kiedyś samochodem z Wielkiej Brytanii do Polski? Podzielcie się Waszym doświadczeniem i wątpliwościami!

Przeprawa promem czy raczej jazda Eurotunelem?

