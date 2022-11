Szef Ryanaira ostrzega pasażerów planujących wakacyjne podróże na przyszły rok

Szef tanich linii lotniczych Ryanair, Michael O'Leary, ostrzegł każdego, kto planuje lecieć na wakacje w przyszłym roku, mówiąc, że ceny biletów lotniczych w perspektywie 2023 będą tylko rosły. Będzie drożej — jak bardzo?

„Europa nieubłaganie zmierza w kierunku posiadania trzech bardzo dużych, nieco droższych, wysokokosztowych przewoźników przesiadkowych i jednego bardzo dużego taniego przewoźnika” - komentował niestroniący od kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach O'Leary, cytowany na łamach lokalnego portalu „Birmingham Live”. „Wzrost cen biletów jest po prostu nieunikniony. Wysokie ceny ropy oznaczają, że ceny biletów muszą wzrosnąć. Do sezonu letniego w 2023 roku presja na wzrost będzie bardzo wysoka”.

O'Leary powiedział, że wzrost cen biletów w przyszłym roku może zostać zahamowany jedynie przez kolejny kryzys spowodowany przez Covid lub eskalacja działań wojennych na Ukrainie. Zaznacza, że podczas gdy Ryanair zwiększa ilość połączeń i się rozwija, to jego „konkurencja ogranicza swoje moce przerobowe – Lufthansa, IAG, Air France – wszystkie są narażone na wyższe ceny ropy”. Według jego przewidywań ceny biletów lotniczych wzrosną o około 5% do 10% w perspektywie 2023 roku.

Jak bardzo wzrosną ceny biletów lotniczych w najbliższym czasie?

Dodajmy, iż w Wielkiej Brytanii, a więc na głównym rynku Ryanaira, niewiele jest oznak spadku liczby pasażerów. Ludzie po prostu latają, bez względu na wszystko. Jest to o tyle istotne, iż na Wyspach wiele mówi się o zbliżającej się recesji, ochronie klimatu poprzez ograniczenie podróży lotniczych czy kryzysie kosztów utrzymania. Podobnie jest w Europie i mówimy o silnej tendencji w skali kontynentu. „Byliśmy tym zaskoczeni. Spodziewaliśmy się, jak wszyscy inni, że w październiku ceny biletów spadną, w związku z zapowiadaną recesją, wyższymi stopami procentowymi, cenami energii. Ale nic na to nie wskazuje – mówimy o recesji, ale zasadniczo mamy pełne zatrudnienie, a ludzie nadal wydają pieniądze” - zauważał.

O`Leary zaznaczył wyraźnie, że jego firma nie martwi się potencjalnymi skutkami recesji: „Może nasi klienci stają się nieco bardziej wrażliwi na ceny, ale to powoduje, że latają właśnie z Ryanairem, a nie z BA lub z Air France”. Irlandzki przewoźnik spodziewa się dużego popytu na podróże lotnicze po Europie w 2023 roku. „Amerykanie bardzo mocno rezerwują na przyszły rok z powodu silnego dolara, a Azjaci wyglądają, jakby wrócili do podróżowania po Europie w przyszłym roku z powodu zniesienia ograniczeń covidowych” – dodawał O'Leary.

Michael O'Leary przedstawia swoje typy

Warto w tym miejscu dodać, iż niskokosztowy przewoźnik z Irlandii zanotował znakomite wyniki finansowe w ostatnim czasie. Zysk netto Ryanaira za pierwsze półrocze 2022 roku (do 30 września 2022 roku) wyniósł 1,37 mld euro (1,2 miliarda funtów). Dla pełnego kontekstu warto dodać, że jeszcze rok temu linie notowały straty. Rok wcześniej sięgnęły one 100 milionów euro.

Przychody za ten okres potroiły się do 6,6 mld euro, ponieważ Ryanair przewiózł swoimi samolotami aż 95,1 mln pasażerów, w porównaniu do zaledwie 39,1 mln w zeszłym roku. Warto w tym miejscu dodać, że tendencja ta utrzymuje się w całej Europy i dotyczy w zasadzie wszystkich linii operujących na naszym kontynencie. Popyt na podróże powietrzne wrósł i nadal rośnie w związku z odejściem od ograniczeń pandemicznych dotyczących podróży, a pasażerowie przyzwyczaili się do latania zarówno w celach biznesowych, jak i rekreacyjnych.

Szef Ryanaira analizuje sytuacją sektora lotniczego

Ryanair odnotował zyski w wysokości 203 mln euro między kwietniem a czerwcem 2022 i była to jego pierwsza wiosna „na plusie” pod tym względem od czasu pandemii. Jak jednak podaje „Guardian” Michael O'Leary, powiedział, że siła przyspieszenia od tego czasu była nieoczekiwana.

„Nasz wzrost jest hamowany przez niezdolność Boeinga do dotrzymania harmonogramu dostaw w III kwartale, pomimo wcześniejszych zapewnień, że dostawy Ryanair będą miały »priorytetowy« charakter” – komentował dalej O'Leary. „Spodziewamy się, że Boeing dostarczy tylko dziesięć lub 12 z zakontraktowanych 21 maszyn, które mają zostać dostarczone przed Bożym Narodzeniem”.

O czym warto pamiętać, planując urlop w 2023?

„Boeing zapewnia nas, że dostarczą wszystkie zaplanowane 51 samolotów przed szczytem w lecie 2023 roku, chociaż istnieje ryzyko, że niektóre z tych dostaw mogą się opóźnić” - dodawał O'Leary.

