Jak często Brytyjczycy zmieniają pościel? Zobacz zaskakujące wyniki badania YouGov

Fot. Unspalsh / Toa Heftiba

Jakie są zasady higieny dotyczące wymiany pościeli w łóżku sypialnianym? Jak wielu Brytyjczyków zmienia pościel wystarczająco często? Oto wyniki sondażu YouGov.

Zmiana pościeli bywa dość uciążliwym obowiązkiem i niemal każdemu zdarzyło się odwlekać tą nieprzyjemną czynność. Nie ma chyba jednak człowieka, który nie czerpałby przyjemności z położenia się w łóżku posłanym świeżo wypraną pościelą. Za regularną wymianą pościeli przemawia jednak nie tylko przyjemność, ale także kwestie zdrowotne - używana pościel jest bowiem idealnym środowiskiem dla rozwoju roztoczy, baterii i grzybów.

Jak często należy zmieniać pościel?

Co jaki czas powinno się zmieniać pościel? Według Sleep Foundation, fundacji przywołanej przez YouGov, w większości przypadków powinno się zmieniać pościel raz w tygodniu. Można jednak znaleźć i takie poradniki, w których wskazuje się na nieco dłuży okres - zwykle nie dłuższy niż dwa tygodnie.

Częstotliwość wymiany pościeli w łóżku, w którym śpimy, powinna być jednak uzależniona od wielu zindywidualizowanych czynników. Warto wziąć pod uwagę między innymi takie kwestie, jak to czy obficie się pocimy w nocy, czy śpimy nago, a także - czy śpią z nami zwierzęta domowe. Im więcej tego rodzaju czynników pojawia się w sypialni, tym bardziej powinniśmy dbać o cotygodniową wymianę pościeli na świeżą.

Jak często Brytyjczycy piorą pościel?

A jak to wygląda w przypadku Brytyjczyków? Czy zmieniają oni pościel wystarczająco często? Na to pytanie starali się odpowiedzieć badacze z YouGov, przeprowadzając stosowną ankietę na ten temat. Jakie wyniki uzyskano?

Jak się okazało, tylko 28 proc. Brytyjczyków zmienia pościel co tydzień, a 2 proc. deklaruje, że pierze pościel nawet częściej niż raz w tygodniu. Higiena sypialniana wśród Brytyjczyków nie jest na szczęście w tak tragicznym stanie, jak niektórzy mogliby się spodziewać, ponieważ największa grupa badanych (36 proc.) twierdzi, że zmienia pościel raz na dwa tygodnie. Są jednak tacy, którzy robią to rzadziej. 9 proc. Brytyjczyków przyznało, że zmienia pościel raz na trzy tygodnie, a 11 proc. - raz w miesiącu. Co ciekawe, znalazły się też takie osoby, które zmieniają pościel raz na dwa miesiące lub nawet rzadziej.

Kto lepiej dba o higienę w sypialni - młodsze czy starsze pokolenie Brytyjczyków?

Jak pokazuje badanie YouGov, wiek nie pozostaje bez znaczenia dla poziomu higieny w sypialni. W grupie osób w wieku 45+ ponad jedna trzecia (35-36 proc.) osób zmienia pościel przynajmniej raz w tygodniu. Dla porównania, w grupie osób w wieku 18-24 lata podobny poziom higieny utrzymuje jedynie 17 proc. Z kolei 26 proc. osób w młodszej grupie wiekowej zmienia pościej co najmniej raz w miesiącu, a w starszej grupie wiekowej z podobną częstotliwością robi to zaledwie 12 proc. Brytyjczyków.

Po jak długim czasie pościel staje się niehigieniczna - zdaniem Brytyjczyków?

YouGov zapytał również Brytyjczyków, ile czasu mija, zanim o pościeli można powiedzieć, że stała się „niehigieniczna” lub nawet „obrzydliwa”. Wyniki pokazują, że 39 proc. badanych jest zdania, że pościel, która nie była prana przez dwa tygodnie jest już „niehigieniczna”. Z kolei 15 proc. respondentów sądzi, że o pościeli można powiedzieć, że jest „niehigieniczna” po trzech tygodniach, a 16 proc. - po czterech tygodniach.

Biorąc pod uwagę grupy wiekowe, badanie YouGov pokazało, że prawie połowa (47 proc.) Brytyjczyków w wieku 55+ jako „niehigieniczną” postrzega pościel, która nie była prana przez dwa tygodnie. Dla porównania, podobne odczucia podziela jedynie 20 proc. osób w wieku 18-24 lata.

Z kolei biorąc pod uwagę płeć, badanie pokazało, że 42 proc. kobiet za „niehigieniczną” uznaje pościel niepraną przez dwa tygodnie, a podobne odczucia podziela nie tak dużo mniej - bo 36 proc. - mężczyzn.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!