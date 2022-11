Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że rząd Rishiego Sunaka zdecyduje się na odważne i niepopularne kroki, by ratować finanse publiczne. Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że kanclerz skarbu Jeremy Hunt planuje zaangażować wszystkich mieszkańców UK w załatanie ogromnej dziury w finansach publicznych.

Sytuacja w finansach publicznych UK jest zła

Chyba nikt już na Wyspach nie wątpi, że sytuacja w finansach publicznych jest zła. Ale o ile rząd Liz Truss postawił na obniżenie podatków i pobudzenie w ten sposób gospodarki, to kanclerz Jeremy Hunt najprawdopodobniej zdecyduje się na coś zgoła odwrotnego. Z nieoficjalnych informacji napływających z Ministerstwa Skarbu wynika, że sytuacja w finansach publicznych jest tak ponura, że jedynym ratunkiem, by ją naprawić, będzie obecnie podwyżka podatków. „Wszyscy będą musieli zapłacić wyższe podatki” - progi podatku dochodowego mogą zostać zamrożone nawet do 2028 r., a rząd nie da emerytom gwarancji, że emerytura państwowa będzie rosnąć wraz z inflacją – to tylko niektóre założenia nowego budżetu, które wyciekły już nieoficjalnym kanałem do mediów. - Będzie ciężko. Prawda jest taka, że wszyscy będą musieli płacić wyższe podatki, jeśli mamy utrzymać usługi publiczne – mówi anonimowo przedstawiciel Skarbu Państwa.

Progi podatkowe pozostaną zamrożone na dłużej?

W trakcie poniedziałkowego spotkania Jeremy'ego Hunta z premierem Rishim Sunakiem, tematem numer jeden była czarna dziura w finansach publicznych, do której doprowadziły zarówno przeróżne programy pomocowe z czasów pandemii Covid-19, jak i dotowanie gospodarstw domowych w związku z galopującą na Wyspach inflacją. Dziura w finansach szacowana jest przez ekspertów the Resolution Foundaton na £40 miliardów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jeremy Hunt i Rishi Sunak planują zamrozić kwotę wolną od podatku do 2028 roku, która dziś wynosi £12 570 (a przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu Borisa Johnsona kwota ta miała pozostać zamrożona do 2026 roku). Jednocześnie nowy rząd chce utrzymać podwyższoną stawkę ubezpieczenia społecznego National Insurance Contributions, pozostawiając kwotę wolną od składek również na poziomie £12 570. To wszystko oznacza, że miliony Brytyjczyków jeszcze przynajmniej przez kilka lat będą musiały oddawać 20 proc. w ramach podatku dochodowego po przekroczeniu progu £12 570 i będą musiały powyżej tej kwoty odprowadzać składki NI w wysokości 13,25 proc. (zamiast niedawnych 12 proc.) i 3,25 proc. (zamiast niedawnych 2 proc.) od zarobków powyżej £4 189 miesięcznie. Z kolei podatnicy z pensją przekraczającą £50 270 będą nadal musieli uiszczać 40 proc. w ramach podatku dochodowego od każdej kwoty zarobionej ponad ten próg.

Podwyżki płac w sektorze publicznym zostaną zahamowane?

Z informacji, do których dotarł dziennik „The Times” wynika także, że podwyżki płac w sektorze publicznym mogą zostać ograniczone do zaledwie 2 proc. w roku podatkowym 2023/24. A to zapewne wywołałoby furię wśród wielu Wyspiarzy i doprowadziłoby do powszechnych strajków, przy inflacji już oscylujące wokół 10 proc. Zahamowanie podwyżek płac w budżetówce miałoby jednak miejsce dopiero w przyszłym roku i nie zostałoby uwzględnione w jesiennym mini-budżecie (Autumn Statement), którego ogłoszenie zaplanowano na dzień 17 listopada. zależałoby to od procesu organu rewizyjnego ds. wynagrodzeń.

Niestety, w tym samym czasie fundacja the Resolution Foundation ostrzega, że w przyszłym roku liczba bezrobotnych w UK wzrośnie o około pół miliona z uwagi na nieudolne zarządzanie gospodarką przez torysów. Eksperci fundacji oczekują, że rząd poinformuje teraz mieszkańców UK w swoich oficjalnych prognozach o ryzyku wystąpienia na Wyspach recesji i zwiększenia się bezrobocia do poziomów wyższych niż te notowane w czasie pandemii. Think tank ostrzega także, że rząd ograniczy wzrost gospodarczy, jeśli zdecyduje się na cięcia wydatków publicznych.

Najbliższe miesiące będą w UK ciężkie dla wszystkich

James Smith z the Resolution Foundation nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące będą trudne dla wszystkich. - Podczas gdy ostatnio skupiono się na naprawie Truss-konomii [decyzji gospodarczych podjętych przez Liz Truss – przyp.red.], to głównym problemem pozostaje słabszy wzrost, wyższe koszty pożyczek i kosztowne obniżki podatków, które pozostawiły dziurę fiskalną w wysokości co najmniej 40 miliardów funtów. Historia mówi nam, że będzie się to wiązało z cięciami w inwestycjach publicznych, które można łatwo ogłosić, ale które w dłuższej perspektywie ograniczą wzrost. Prawdopodobne są również dalsze oszczędności na usługach publicznych, ale istnieją ograniczenia co do tego, jak duże mogą one być, ponieważ usługi publiczne już stoją w obliczu cięć o 22 miliardy funtów przez wysoką inflację. Rzeczywistość jest więc taka, że w jesiennym oświadczeniu czekają nas prawdopodobnie podwyżki podatków, a nie tylko cięcia wydatków – mówi Smith.



