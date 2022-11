Pleśń w domu: Jak z nią walczyć i dlaczego jest niebezpieczna? I jakie prawa mają najemcy?

Występowanie pleśni w domu może być szkodliwe dla zdrowia, czego dowiodło śledztwo w sprawie śmierci 2-letniego Awaaba Ishaka, który zmarł w wyniku ciężkiej choroby układu oddechowego spowodowanej długotrwałym narażeniem na pleśń w domu w Rochdale. Niestety pleśń w brytyjskich domach jest częstym zjawiskiem. Jak zatem z nią walczyć?

Grzyb lub pleśń na ścianie jest dość powszechnym zjawiskiem na Wyspach ze względu na dużą wilgotność powietrza. Wykwity można zobaczyć zarówno w starych domach jak i w nowym budownictwie. Czym właściwie jest pleśń, dlaczego jest szkodliwa i co można zrobić, aby usunąć ją z domu?

Czym jest pleśń?

Pleśń, a konkretnie grzyby pleśniowe, to organizmy, które rozwijają się w miejscach wilgotnych i słabo wentylowanych – są to dla nich idealne warunki do życia. Zarodniki pleśni znajdują się wszędzie i są uwalniane w tysiącach do atmosfery. W sprzyjających warunkach bardzo szybko się rozmnażają i dalej rozprzestrzeniają.

Oznaki pleśni w domu to rozmyte czarne, białe lub zielone plamy na ścianach oraz wilgotny i stęchły zapach. Pleśń i wilgoć w domach staje się bardziej niebezpieczna, gdy temperatury spadają zimą.

Dlaczego grzyb w domu jest niebezpieczny dla zdrowia?

Osoby żyjące w domu, w którym znajduje się pleśń lub grzyb, częściej cierpią na choroby układu oddechowego, infekcje, alergie lub astmę. Pleśń emituje do powietrza zarodniki, komórki i lotne związki organiczne.

Wdychanie ich lub dotykanie może powodować reakcję alergiczną, taką jak kichanie, katar, zaczerwienienie oczu, czy wysypka skórna. Pleśń może wywoływać również ataki astmy i powodować kaszel, świszczący oddech i duszność.

Dr Andy Whittamore, który współpracuje z organizacją charytatywną Asthma and Lung UK mówi, że:

- Nawet ludzie, którzy nie mają astmy, mogą rozwinąć reakcję alergiczną. W niektórych przypadkach pleśń może być wdychana i rozwijać się w płucach, co może zagrażać życiu.

Osoby najbardziej narażone na negatywne działanie pleśni to ludzie starsi, dzieci, niemowlęta i osoby z istniejącymi chorobami układu oddechowego, a także osoby z niektórymi problemami skórnymi. Pleśń może być także bardziej niebezpieczna dla osób z osłabionym układem odpornościowym, czy to z powodu choroby, czy ze względu na przyjmowane leki.

Przyczyna pleśni w domach

Przyczyną występowania pleśni w domach jest duża wilgotność powietrza. Najczęściej pojawia się w łazienkach, kuchniach, wokół okien, kiedy temperatura spada do poziomu zwanego punktem rosy i para wodna w powietrzu tworzy kropelki wody.

Jeśli para wodna zetknie się z powierzchnią w domu, która znajduje się poniżej punktu rosy, taką jak nieocieplona ściana zewnętrzna lub zimne okno, utworzą się kropelki wody. Nieosuszana powierzchnia może stać się wilgotna i stworzyć warunki do rozwoju pleśni.

Catherine Noakes, profesor inżynierii środowiska budynków na Uniwersytecie w Leeds powiedziała, że starsze i słabo izolowane nieruchomości są bardziej podatne na to zjawisko. Jednak w nowym budownictwie pleśń także może się rozwijać.

Pleśń może być również spowodowana codziennymi czynnościami powodującymi nadmiar wilgoci.

- Czasami jest to zachowanie mieszkańców – rzeczy, które robimy wszyscy i których nie możemy zmienić. Wszyscy bierzemy prysznic, wszyscy gotujemy i wszyscy suszymy pranie w domu – powiedziała Noakes i dodała, że warunki sprzyjające do powstania pleśni mogą się zwiększyć tej zimy, jeśli ludzie nie włączą ogrzewania z powodu wysokich rachunków za energię.

Często bywa też tak, szczególnie w domach ze szczelnymi oknami, że opary i wilgoć, która obecna jest w pomieszczeniach, nie znajduje ujścia i jest wchłaniana przez ściany, na których powstają idealne warunki do rozwoju pleśni.

Jak zapobiegać powstawaniu pleśni?

Prof. Noakes powiedziała, że oczywiście istnieją granice tego, co mogą zrobić mieszkańcy domu, w którym znajduje się pleśń. Czasem konieczne staje się skorzystanie z usług specjalistów.

Jednak w mniej poważnych przypadkach są rzeczy, które mogą pomóc, od krótszych pryszniców po poprawę wentylacji w domu.

- Im krótszy prysznic, tym mniej wilgoci – powiedziała Noakes, która sugeruje także, aby po prysznicu raczej wytrzeć kabinę zamiast pozostawiać wodę do odparowania.

Z kolei podczas gotowania lepiej otworzyć okna w kuchni lub używać wyciągu. Ważne jest także sprawdzenie oczywistych rzeczy, jak nieszczelne rury, czy rynny, które mogą przyczyniać się do powstania problemu.

Jakie prawa mają najemcy?

Właściciele prywatni i spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek upewnić się, że domy, które wynajmują, nadają się do mieszkania. Według organizacji charytatywnej Shelter, jeśli mieszkasz w wynajmowanej nieruchomości, obowiązkiem właściciela jest naprawienie problemu z pleśnią, jeśli jest on spowodowany złą konserwacją.

- Gdy pleśń jest spowodowana złym stanem nieruchomości lub nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania – na przykład w wyniku wilgoci lub skraplania spowodowanego słabą izolacją lub wadliwymi systemami ogrzewania lub wentylacji – wówczas obowiązkiem właściciela jest naprawa – powiedział John Gallagher z organizacji charytatywnej.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Jak spakować się do torby podręcznej w Ryanairze, aby nigdy nie płacić za bagaż? [wideo]

Councile mają zająć się pleśnią w mieszkaniach socjalnych. Jest ostra reakcja ministerstwa po śmierci 2-letniego chłopca

Ryanair przywrócił popularną trasę między Polską a UK. Obłożenie od razu było duże

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!