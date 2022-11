2-letni chłopiec zmarł przez pleśń w domu. Ignorowano jego rodziców zgłaszających skargi do spółdzielni mieszkaniowej

Szef spółdzielni mieszkaniowej w Rochdale odpowiedzialny za mieszkanie, w którym z powodu pleśni zmarł dwuletni chłopiec, odmówił rezygnacji ze stanowiska. Pod jego kierownictwem do Rochdale Boroughwide Housing (RBH) wpłynęło wiele skarg od rodziny chłopca dotyczących zagrzybionego lokum.

2-letni Awaab Ishak zmarł z powodu choroby układu oddechowego wywołanej przez zapleśniałe mieszkanie w grudniu 2020 r. Jego rodzice wielokrotnie skarżyli się spółdzielni mieszkaniowej na złe warunki panujące w mieszkaniu, ale byli ignorowani.

Śmierć dziecka z powodu pleśni w mieszkaniu

W tym tygodniu koroner stwierdziła, że chłopiec „zmarł w wyniku ciężkiej choroby układu oddechowego spowodowanej długotrwałym narażeniem na pleśń w jego środowisku domowym”.

Gareth Swarbrick, dyrektor naczelny RBH, od tego czasu spotkał się z rosnącą ilością wezwań do odejścia, w tym także od ministra ds. mieszkalnictwa, Michaela Gove'a, który pytał, dlaczego nadal pełni tę rolę po zakończeniu dochodzenia.

Dyrektor spółdzielni nie ustąpi

Jednak w oświadczeniu na stronie spółdzielni mieszkaniowej Swarbrick potwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska i przeprosił rodzinę 2-letniego chłopca.

- Chcę zacząć od tego, jak bardzo jest mi przykro z powodu straty rodziny Awaaba – żadne przeprosiny nigdy nie będą wystarczające. Rozmowa, która toczy się wokół tematu mojego stanowiska zaczęła przyćmiewać najważniejszą część tego wszystkiego, czyli to, że rodzina straciła dziecko. Po rozmowie z zarządem mogę potwierdzić, że nie będę rezygnować. Dali mi pełne wsparcie i zaufanie, aby nadal nadzorować ulepszenia i zmiany potrzebne w RBH. Rozmawiałem z ministrem mieszkalnictwa, Michaelem Gove, aby omówić sprawę Awaaba i problemy, z jakimi mamy do czynienia w mieszkalnictwie. Popieramy zobowiązanie rządu dotyczące wzmocnienia standardu godnych domów (Decent Homes Standard) i znaczenia głosu najemcy, co zawiera projekt ustawy o mieszkalnictwie socjalnym – oświadczył dyrektor spółdzielni.

Zmiany po śmierci chłopca

Po śmierci 2-letniego Awaaba w spółdzielni mieszkaniowej wprowadzono „wiele zmian”, w tym obowiązkowe szkolenia, lepsze połączenie systemów informatycznych i technologię tłumaczenia wideo – dodał Swarbrick.

Z kolei przewodnicząca zarządu RBH powiedziała:

- Jako organizacja chcielibyśmy ponownie złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i przeprosić Faisala i Aishę. Zawiedliśmy ich. To tragedia najwyższej rangi i jesteśmy zdruzgotani, że wydarzyła się w jednym z naszych domów. Popełniliśmy błędy i staramy się je naprawić. Po rozmowie z zarządem mogę potwierdzić, że mamy pełne zaufanie do przywództwa Garetha. Ma on zaufanie zarządu. Ma rozległą wiedzę na temat sektora i społeczności Rochdale. Razem będziemy pracować, aby przywrócić zaufanie mieszkańców Rochdale i pokazać, że jesteśmy wspólnym właścicielem, który troszczy się o swoich najemców.

Ogromne wynagrodzenie

Oświadczenia pojawiły się po tym, jak gazeta "Manchester Evening News" ujawniła, że całkowity pakiet wynagrodzeń Swarbricka, w tym składki emerytalne, wzrósł ze 144 000 funtów rocznie do 185 000 funtów od końca marca 2019 r. do kwietnia 2021 r.

W czasie gdy najemcy muszą mieszkać w domach pokrytych pleśnią, pięciu członków kadry kierowniczej spółdzielni mieszkaniowej RBH otrzymało łączne pakiety wynagrodzeń w wysokości ponad 100 000 GBP. Cztery z tych osób pozostaje w spółdzielni mieszkaniowej i skorzysta z kolejnej podwyżki płac w następnym roku budżetowym.

Wśród tych osób znalazła się Nadhia Khan, dyrektor ds. klientów i społeczności, która odpowiada za zespół odpowiedzialny za naprawy i współpracę z najemcami.

Jej całkowity pakiet wynagrodzeń wzrósł z 90 000 funtów w latach 2019-2020 do 108 000 funtów w latach 2021-22. Była ona najwyższym rangą pracownikiem firmy, który składał zeznania w śledztwie dotyczącym Awaaba.

Wyniki śledztwa

We wtorek ogłoszono ustalenia koronera, Joanne Kearsley w sprawie śmierci chłopca. Opisała ona Awaaba jako „interesującego, żywego i ujmującego dwulatka”. Powiedziała, że pan Abdullah (ojciec chłopca) zgłosił rozwój pleśni w mieszkaniu w 2017 roku i kazano mu ją zamalować.

W czerwcu 2020 roku pan Abdullah zdał się na prawników i zgłosił skargę w związku z powtarzającym się problemem, ale zgodnie z polityką, wykonanie wszelkich napraw miało zostać przeprowadzone dopiero wtedy, gdy zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie.

Pielęgniarka środowiskowa również skontaktowała się z RBH, aby poruszyć ten problem w lipcu 2020 r., a podczas inspekcji w tym miesiącu stwierdzono, że pleśń w kuchni, łazience i szafce w sypialni wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Stwierdzono także, że ​​pleśń była spowodowana „normalnymi codziennymi czynnościami” i brakiem skutecznej wentylacji.

- W rzeczywistości stwierdzam, że nie podjęto żadnych działań, a od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r. Awaab nadal był narażony na szkodliwą pleśń – powiedziała koroner.

Odnośnie przyczyny śmierci 2-latka, koroner stwierdziła medyczną przyczynę ostrego obrzęku dróg oddechowych z ciężkim ziarniniakowym zapaleniem tchawicy i oskrzeli, spowodowanym ekspozycją na pleśń środowiskową.

