Zdesperowany Brytyjczyk postanowił ocieplić swój dom tekturą, aby nie płacić 1000 funtów miesięcznie za ogrzewanie

51-latka zmotywował do tego wzrost rachunków za energię do 1000 funtów miesięcznie.

51-letni Nigel postanowił kupić kilka rolek tektury i przykleić ją do sufitu, aby zaizolować swój dom, gdyż – jak twierdzi – tak dużo ciepła ucieka przez ściany i dach, że w efekcie ogrzewa tylko swoje rodzinne miasto, zamiast domu.

Brytyjczyk, którego rachunki za energię wzrosły do ponad 1000 funtów miesięcznie, zaizolował swój dom tekturą, próbując w ten sposób zaoszczędzić pieniądze. 51-letni Nigel mieszka ze swoim 12-letnim synem w mieszkaniu na parterze, które, jak powiedział, było tak chłodne, że rozważał przeniesienie ich obu do swojej szopy w ogrodzie, w której „jest cieplej”.

Ocieplenie domu kartonami

Aby utrzymać ciepło w domu i zaoszczędzić na rachunkach za energię samotny ojciec kupił na eBay’u 100 metrów kartonu do pakowania przemysłowego za 1 funta. Mężczyzna wykorzystał go następnie do pokrycia ścian i sufitów swojego domu z lat 50. w Martley w Worcestershire i ma nadzieję, że zapewni mu to ciepło tej zimy.

- W zasadzie ogrzewam miasto, gdy włączam ogrzewanie, wszystko przechodzi przez sufit. Dach ma ponad 27 lat. Ogrzewam moją ulicę, nie mój dom. Ciepło przechodzi przez dom, ponieważ nie ma izolacji. Wracam do domu z pracy i nie mogę włączyć ogrzewania. Nie stać mnie na to, jestem samotnym tatą – poskarżył się Brytyjczyk i dodał, że dwa dni ogrzewania kosztują go 78 funtów.

Wysokie rachunki za ogrzewanie

Zdesperowany mężczyzna powiedział, że dla porównania w zeszłym roku płacił 120 funtów tygodniowo za elektryczność, teraz są to 192 funty tygodniowo i nie może sobie na to pozwolić.

- Nie stać mnie na prawie 200 funtów miesięcznie za elektryczność, więc w zasadzie będziemy mieszkać w moim pokoju od frontu. Chcę tylko wygodnego domu dla mnie i mojego syna, Olivera – powiedział 51-latek.

Mężczyzna skarży się, że został zmuszony do ocieplenia domu kartonami po tym, jak spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem mieszkania, nie naprawiła systemu ogrzewania i nie zapewniła odpowiedniej izolacji.

Powiedział także, że firma przyszła do jego domu z kamerą termowizyjną, która pokazała „wyciek ciepła”.

- Okna mają 18 lat, dach przecieka, gdy pada deszcz i jest tak zimno, że muszę nosić płaszcz, gdy oglądam TV. Mój plan działania polega na zaklejeniu ścian we frontowym pokoju. Oczywiście będę musiał korzystać z innych moich pokoi, ale zimą będę mieszkał we frontowym pokoju - dodał Brytyjczyk.

Sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Ocieplenie domu kartonami może wydawać się mało skuteczne i zakrawać bardziej na akt desperacji. Co zrobić zatem, aby ogrzewać dom oszczędnie, ale w nim nie marznąć? Znany na Wyspach ekspert ds. oszczędzania, Martin Lewis, podaje sposoby na utrzymanie ciepła w domu. Warto się z nimi zapoznać, a są to:

- Zaciągnięte zasłony w oknach są przydatne przy zatrzymaniu ciepła w domu nocą. Należy jednak pamiętać, aby odsłaniać je na dzień zwiększając w ten sposób dostęp promieni słonecznych, które także nagrzewają pomieszczenia.

- Zamknięcie nieużywanych pokoi, które mogą pochłaniać dużo ciepła, zupełnie niepotrzebnie.

- Zabezpieczenie domu przed przeciągami. Niestety głównym powodem, dla którego wiele domów nie zatrzymuje ciepła, są przeciągi. Są one w stanie bardzo obniżyć ogólną temperaturę w budynku.

- Gotowanie jedzenia pomoże ci się rozgrzać, a sam proces gotowania nagrzeje kuchnię i jej otoczenie, co w rezultacie sprawi, że w domu będzie cieplej.

- Rozważ zakup dywanów. Jeśli twój dom jest wyłożony wykładziną, nie musisz się martwić o taką opcję, ale jeśli masz deski podłogowe lub płytki, możesz w ten sposób tracić dużo ciepła. Dobrym zabezpieczeniem jest wtedy położenie dywanów na te powierzchnie.

- Umieszczenie folii aluminiowej za grzejnikiem także jest ważne dla utrzymania ciepła w domu i ograniczenie jego emisji na zewnątrz.

- Nie przykrywaj grzejników. Powinno być to podstawową zasadą dla osób, którym zależy na efektywnym ogrzewaniu domu bez strat ciepła. Niestety zasłonięty grzejnik (czy to przez pranie, czy firanki) potrzebuje dużo więcej energii, aby nagrzać powietrze w danym pomieszczeniu.

Jak ogrzewać dom efektywnie?

Kolejnym pytaniem pozostaje sposób ogrzewania domu. Czy lepiej ogrzewać dom lub mieszkanie z przerwami wyłączając i włączając grzejnik, czy może dbać o względnie stałą temperaturę? Co o tym mówi Lewis?

Otóż twierdzi on, że „włączanie i wyłączanie ogrzewania tylko wtedy, gdy jest potrzebne, jest na dłuższą metę najlepszym sposobem na oszczędzanie energii, a tym samym pieniędzy”. Czy tak jest faktycznie? Okazuje się, że to zależy…

- Najlepszy jest minutnik, ponieważ termostat włącza i wyłącza ogrzewanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę w domu. Kluczową rzeczą do zrozumienia jest to, że chodzi o całkowitą ilość energii potrzebnej do ogrzania domu – mów Lewis.

