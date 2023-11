Londyn Piloci BA źle się poczuli w trakcie lotu i trafili do szpitala. Powodem – odór w kokpicie

Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu British Airways, który leciał z Newcastle do Londynu. Obaj piloci – kapitan i pierwszy oficer, bardzo źle się poczuli i musieli wspomóc się tlenem. Powodem nagłego, złego samopoczucia, był prawdopodobnie niezidentyfikowany odór, który pojawił się w kokpicie.

Incydent na pokładzie z happy endem

Trudno sobie wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby dwóch pilotów nie było zdolnych do sprowadzenia samolotu bezpiecznie na ziemię. A właśnie to mogło się zdarzyć w trakcie rutynowego lotu z Newcastle do Londynu, w dniu 19 października. Z niewiadomych jeszcze powodów obaj piloci – kapitan i pierwszy oficer, bardzo źle się poczuli. Na wysokości około 9 000 metrów nad ziemią w kokpicie pojawił się wstrętny, drażniący zapach. Był on tak silny, że piloci musieli dla kontynuowania lotu założyć maski tlenowe.

O awaryjnej sytuacji natychmiast zostały poinformowane służby ratunkowe na ziemi, które błyskawicznie przygotowały się na odbiór pasażerów i załogi felernego lotu. Piloci na szczęście zdołali bezpiecznie dolecieć do lotniska Heathrow i nikomu nic się nie stało. Jednak zaraz po wylądowaniu piloci zostali przewiezieni do szpitala, ponieważ słaniali się na nogach. Podejrzewa się, że kapitan i pierwszy oficer nawdychali się groźnych dla zdrowia i życia chemikaliów.

British Airways rozpoczyna dochodzenie ws. incydentu

Linie lotnicze British Airways potwierdziły w mediach, że w trakcie lotu z Newcastle do Londynu na pokładzie doszło do alarmującego incydentu. – Samolot wylądował bezpiecznie, natomiast pasażerowie normalnie opuścili pokład w związku z drobnym problemem technicznym samolotu – zaznaczył przedstawiciel BA. Natomiast na łamach „The Sun” prawdopodobny świadek tego zdarzenia wyznał: – To był szokujący incydent. Najbardziej niepokojący jest oczywiście stan zdrowia dwóch pilotów. Ale nadzwyczaj uderzające jest to, co mogłoby się stać, gdyby obaj piloci struli się w kokpicie. Siedząc cały czas za sterami pełnego ludzi odrzutowca na wysokości 8 kilometrów nad ziemią. Nie sposób nawet o tym myśleć. Rozpoczęto dochodzenie w sprawie tego alarmującego zdarzenia.

