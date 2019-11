Pijana Brytyjka rozebrała się do naga i zwymyślała załogę samolotu. Trafiła na 15 miesięcy do więzienia

Fot. Getty

Sąd Manchester Crown Court nie miał litości dla młodej Brytyjki, która w trakcie podróży samolotem z Manchesteru na kanaryjską wyspę Fuerteventurę upiła się do tego stopnia, że zwymyślała załogę i rozebrała się na pokładzie do naga. Sąd skazał kobietę na 15 miesięcy więzienia i nie uznał za okoliczność łagodzącą faktu, że kobiecie niewiele wcześniej odebrano dzieci.

Do nieprzyjemnego incydentu doszło na pokładzie samolotu Thomas Cook (przypomnijmy, że biuro podróży ogłosiło upadłość we wrześniu 2019 r.), lecącego z Manchesteru na Fuerteventurę. Natasha Allen wypiła pół butelki wódki kupionej na lotnisku jeszcze przed wejściem do samolotu, a następne pół chciała dokończyć już na pokładzie. Wtedy jednak zainterweniowała załoga i skonfiskowała Brytyjce butelkę, doprowadzając ją tym do szału.

Zobacz też: Ryanair ogłoszony NAJBRUDNIEJSZĄ linią lotniczą w UK - ZOBACZ szokujące wideo

Kobieta była na tyle pijana, że bezpardonowo zaatakowała załogę Thomas Cook. „Zabrano mi dzieci, więc będę przeklinać ile będę chciała, nie możecie mi k***a zabronić” - miała krzyczeć do załogi. Poza tym Natasha Allen nazwała jednego z członków załogi „pi*******m kłamcą”, a stewardessę popchnęła w kierunku drzwi samolotu. Wreszcie w pewnym momencie Brytyjka zdjęła też getry i majtki, pokazując, że w ogóle nie kontroluje swojego zachowania.

O krok od tragedii: Pijany turysta otworzył drzwi awaryjne w samolocie na kilka sekund przed startem

Adwokat Brytyjki, Amos Waldman, powiedział na obronę kobiety: „Ona zaakceptowała fakt, że popełniła różne wykroczenia i powiedziała, że jest jej za to wstyd. Prawie wszystkie zostały popełnione pod wpływem alkoholu. Od momentu incydentu [Natasha] zredukowała ilość spożywanego alkoholu i bez żadnych problemów odbyła już podróż samolotem”. Ale linia obrony przyjęta przez Waldmana nie przekonała sędziego Manchester Crown Court, który, skazując Brytyjkę na 15 miesięcy więzienia, tak uzasadnił wyrok: „Pani pijackie, gburowate i folgujące sobie zachowanie wywołało niepokój i zakłóciło spokój pasażerów, a także doprowadziło do zakłócenia lotu i wygenerowania większych kosztów. Uwięzienie pasażerów w metalowym pojemniku na wysokości 40 000 stóp z pijaną awanturniczką jest przerażające”.

ZOBACZ porównanie - ile kupimy w UK, a ile w Polsce zarabiając medianę?