ZOBACZ porównanie - ile kupimy w UK, a ile w Polsce zarabiając medianę?

Powrót do Polski czy dalsze życie w Wielkiej Brytanii? Na naszych łamach wielokrotnie poruszaliśmy ten temat i dziś do niego znowu wracamy porównując koszt "przykładowego koszyka" w UK i w PL oraz zestawiając go z medianą wynagrodzeń.

Na facebook`owym profilu Obywatel D.C pojawiło się bardzo ciekawe zestawienie dotyczące kosztów życia na Wyspie i nad Wisłą. Post, w którym porównano ze sobą przykładowy koszyk zakupowy na podstawie cen produktów dostępnych na Tesco Online, z miejsca stał się przebojem w sieci i pobudził internautów do dyskusji - udostępniono go już prawie 1000 razy, a liczba komentarzy dobija do 500.

Tak wyglądało rzeczone porównanie:

Co wynika z zestawienie przygotowanego przez Obywatele D.C? W Polsce zarabiając "przeciętnie" da się kupić nieco ponad 6 takich koszyków, w UK - prawie 18. Różnica jes diametralna. "Polak dziś mieszkający w UK zarabiający medianę tam kupi niemal 3 razy więcej niż Polak w PL. I to jest odpowiedź dlaczego Polacy z emigracji nie będą wracać - ich standard życia uległby pogorszeniu w Polsce" - czytamy w krótkiej analizie.

Trzeba przyznać, że przygotowując tą grafikę wykonano kawał świetnej roboty, ale nie należy podchodzić do tego zestawienia bezkrytycznie. To tylko wciąż fragment (większy lub mniejszy) całościowego obrazu życia w Polsce i w UK, w tym choćby kosztów mieszkania i transportu publicznego.

Druga sprawa to Londyn, który trzeba traktować niejako jako państwo w państwie. To właśnie zarobki w stolicy windują w górę średnie wynagrodzenie na Wyspach. Często, żeby móc zarabiać lepiej, niż minimum wage konieczna jest przeprowadzka do Londynu, a wraz z nią mocno idą w górą koszta wynajmu lub ewentualnego dojazdu do pracy z przedmieść.

