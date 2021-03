Jak radzą sobie Polacy po powrocie do Polski z UK po latach? [WIDEO]

Jak radzą sobie Polacy po powrocie do swojej ojczyzny z UK? Jaką znajdują pracą i ile zarabiają? Czy są zadowoleni z decyzji, którą podjęli? Jak na nowo odnajdują się w niełatwej polskiej rzeczywistości?

Znany już z innych filmików publikowanych na naszych łamach Emil opowiada o swojej pracy po powrocie do Polski z UK. Jak wyglądało jego zderzenie z polskimi realiami? Jaką znalazł pracę? Jaką stawkę mu zaproponowano? Jak na nią zareagował?

Za pełne 7 dni roboczych otrzymał 850 złotych, 122 złote "na rękę" za dzień pracy, mniej więcej. "D*py nie urywa, ale praca jest" - podsumował celnie. To dużo czy mało? Na to musi każdy odpowiedzieć sobie sam, a dodać trzeba, że takie wynagrodzenie ma inną wartość w Warszawie, a inną na przykład we wschodniej części Polski. Do końca również nie wiadomo czym Emil się zajmuje, ale wygląda na to, że jest to jakaś praca "na magazynie". Do zapoznania się z całością materiału zapraszamy po poniższym linkiem:

Po otrzymaniu pierwszej wypłaty... "dostał depresji"

"Sam nie wiem czego oczekiwałem, przecież to Polska"

"Jak dostałem tę wypłatę to wpadłem kolokwialnie mówiąc w depresję" - zwraca uwagę bohater filmiku. "Sam nie wiem czego oczekiwałem, przecież to Polska. Nie wiem czy dobrze zrobiłem zjeżdżając do Polski" - dodaje.

