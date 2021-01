Jak NAPRAWDĘ wygląda praca Polki w Anglii na emigracji? [WIDEO]

Jak tak naprawdę wygląda praca Polki (lub też Polaka) w Anglii? Zobacz relację naszej rodaczki, która na własnej skórze przekonała się jak trudno "przebić się" na brytyjskim rynku pracy. Zapraszamy do oglądania!

"Dzisiaj opowiem Wam, jakie zgromadziłam doświadczenia na angielskim rynku pracy w ciągu ostatnich 5 lat. Będzie brutalnie, trochę posępnie, ale przede wszystkim SZCZERZE. Nie oszukujmy się, tutejsza rzeczywistość bardzo często jest szara, zimna i obojętna jak angielska pogoda. Ale i tak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo każde, nawet smutne doznanie uczy!" - czytamy w opisie filmiku opublikowanym na kanale Syla Mossy. Bohaterka produkcji zaznacza, że nie chce generalizować. Podkreśla, że w filmiku dzieli się wyłącznie swoją opinią i swoimi przeżyciami. Ma świadomość, że doświadczenia innych mogą się różnić od jej.

Ścieżka zawodowa bohaterki poniższego filmiku zdaje się być dość typowa dla wielu Polaków w UK - Syla Mossy zaczynała od praca dla agencji, ciężko harowała "na magazynach". Seksizm, rasizm, nepotyzm - wszystko to jest na porządku dziennym. Zachowanie zasad bezpieczeństwa to żart... Późnie, znalazła również zatrudnienie w "polskim sklepie", w którym panowała bardzo toksyczna atmosfera.

Praca w Anglii - jak ona naprawdę wygląda?

Zobaczcie sami, jak wyglądało jej "zderzenie" z angielską (smutną) rzeczywistością:

Jak traktowani są imigranci w pracy w Anglii?

Wydaje się, że najlepszym podsumowaniem tego filmiku będzie uznanie, że pieniądze zarobione w UK są okupione zdrowiem i nerwami. No i co sądzicie? Jak się wam podoba? Zgadzacie się czy nie? Jakie są Wasze doświadczenia w tej materii? Dajcie znać co sądzicie na ten temat na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie!

Po więcej filmików odsyłamy na kanał Syly Mossy na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba".

Redakcja zastrzega, iż materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autorki i nie reprezentuje poglądu członków redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

