Ciekawostki o Wielkiej Brytanii - oto 10 faktów, o których nie mieliście pojęcia! [WIDEO]

Oto kilka niezwykłych ciekawostek o Wielkiej Brytanii i Anglii - zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku na YouTubie, z którego możecie dowiedzieć się kilku mniej znanych faktów o UK.

Na łamach youtube`owego kanały "Travel Jera" opublikowano bardzo ciekawy filmik dotyczący rzeczy związanych z Anglią, o których mogliście nie mieć zielonego pojęcia. Dwójka polskich podróżników i vlogerów wzięła na warsztat ciekawostki dotyczące Anglii.

Chcesz dowiedzieć się skąd wzięła się nazwa Londyn? Czy wiesz ile trwała najkrótsza wojna świata i dlaczego Anglicy wzięli w niej w ogóle udział? Ile w skali roku parasolów zostaje zgubionych przez mieszkańców Londynu? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i jeszcze inne pytania to zapraszamy do obejrzenia filmiku "10 Rzeczy Których Nie Wiesz o Anglii!".

Wielka Brytania ciekawostki - czy wiesz, że...

Kliknij poniżej, aby obejrzeć filmik:

Oto 10 faktów o Anglii, o których nie miałeś pojęcia!

Naszą uwagę zwróciła ciekawostka numer osiem, a więc ta dotycząca brytyjskiej kuchni. "Anglia jest uważana za kraj z najgorszym jedzeniem na świecie" - ale czy tak jest naprawdę? Naszym zdaniem tak krzywdząca opinia to po prostu efekt wieloletniej kampanii miłośników potraw rodem z Włoch, które przygotowuje się łatwiej i szybciej oraz zwolenników jedzenia francuskiego, które jest wykwintniejsze i zadowala bardziej wymagające podniebienia. Kojarzenie wyspiarskich przysmaków z jedzeniem niskiej jakości odeszło już do lamusa.

Na powstanie tego krzywdzącego stereotypu decydujący wpływ miał okres obu wojen światowych, gdy nastąpiło gwałtowne pogorszenie jakości dostępnych składników oraz miało miejsce racjonowanie żywności. Jednak teraz, w XXI wieku wystarczy spróbować kilku specjałów kuchni angielskiej, aby stwierdzić jednoznacznie, że nie jest to jedzenie ani pozbawione wyrazistego smaku, ani ciężkostrawne lub tłuste.

A które z tych ciekawostek Was najbardziej zaskoczyły po obejrzeniu tego filmiku? Czy któraś z nich zainteresowała Was szczególnie czy raczej nic nie okazało się specjalną niespodzianką. Dajcie znać na naszym profilu na FB. Zapraszamy do komentowania!

