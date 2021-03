Petycja ws. niewprowadzania paszportów szczepionkowych Covid-19 w UK! Podpiszecie?

Fot. Getty

W internecie pojawiła się petycja do rządu ws. niewprowadzania paszportów szczepionkowych Covid-19 w UK. Petycja zebrała już blisko 300 000 podpisów, ale jej autorzy wciąż czekają na więcej. Podpiszecie się?

Rząd Borisa Johnsona utrzymuje, że nie wprowadzi paszportów szczepionkowych COVID-19 dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Ale wciąż nie jest pewne, czy rząd w ogóle nie zamierza wydawać takich dokumentów, czy rozważa ich wprowadzenie, ale z zastrzeżeniem, że brak takiego dokumentu nie mógłby dyskryminować osób niezaszczepionych.

Ponieważ wielu ludzi wciąż nie jest pewnych stanowiska rządu w tej sprawie, to w internecie pojawiła się petycja ws. niewprowadzania paszportów szczepionkowych COVID-19 dla mieszkańców UK. Treść tej petycji prezentujemy Wam poniżej:

„Petycja przeciwko wprowadzeniu paszportów szczepionkowych Covid-19

Chcemy, aby rząd zobowiązał się do niewydawania obywatelom Wielkiej Brytanii żadnych paszportów potwierdzających wykształcenie odporności/wirtualnych statusów potwierdzających fakt zaszczepienia się. Takie paszporty mogłyby zostać wykorzystane do ograniczenia praw osób, które odmówiły przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19, co byłoby niedopuszczalne.

14 grudnia 2020 r. poseł Nadhim Zahawi powiedział, że „nie ma planów dotyczących wprowadzenia paszportów szczepionkowych”. Poseł zaprzecza, pomimo sprzecznych doniesień, jakoby rząd planował wydawanie osobom, które otrzymały szczepionkę Covid-19, paszport potwierdzający, że zostały zaszczepione w ramach finansowanego przez rząd programu.

Rząd musi bardzo jasno powiedzieć opinii publicznej o używaniu paszportów szczepionkowych i o swoich zamiarach, co niewątpliwie wpłynie na spójność społeczną i wpłynie na ożywienie gospodarcze Wielkiej Brytanii w tym roku i w roku następnym, 2022".

Petycję można podpisać TUTAJ, do 20 lipca 2021 r.