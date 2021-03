„Zaszczepimy każdego w tym kraju”- powiedział Boris Johnson, który jest przekonany, że „UK pokona Covid w ciągu najbliższych miesięcy”

Premier jest przeświadczony o tym, że dzięki masowym szczepieniom Wielka Brytania pokona koronawirusa i to w ciągu najbliższych miesięcy.

W czasie swojego wystąpienia online na konferencji szkockich konserwatystów Boris Johnson stwierdził, że Wielka Brytania „pokona Covid w ciągu najbliższych miesięcy”. Premier powiedział także, że „zaszczepimy każdego w tym kraju i będziemy mogli znieść restrykcje”.

Na konferencji szkockich konserwatystów Boris Johnson rozrysował przed słuchaczami świetlaną przyszłość Wielkiej Brytanii, w której jednak w ostatnim czasie sytuacja epidemiczna bardzo się poprawia. Premier oświadczył, że „w nie tak dalekiej przyszłości będziemy w stanie otworzyć biznesy, spotkać się z przyjaciółmi w domach i uściskać najbliższych”.

Wielka Brytania „pokona Covid”

Według premiera „dzięki życzliwości i wytrwałości brytyjskiego ducha” Wielka Brytania „pokona Covid w ciągu najbliższych miesięcy”. Boris Johnson podkreślił także, że „zaszczepimy każdego w tym kraju” i dodał, że już ponad 1,8 mln osób w Szkocji i 22,5 mln osób w całym UK otrzymało pierwszą dawkę szczepionki.

- Jesteśmy zdecydowani utrzymać to tempo i zwiększyć je tam, gdzie jest to konieczne, aby każda osoba dorosła w całym UK otrzymała swoją pierwszą dawkę szczepionki do końca lipca – powiedział premier.

Premier niezadowolony z pomysłu referendum niepodległościowego w Szkocji

Boris Johnson skorzystał z okazji i zaatakował w czasie swojego wystąpienia nie tylko SNP, ale także pomysł zorganizowania drugiego referendum niepodległościowego w Szkocji. Podczas swojej 10-minutowej przemowy Boris Johnson podkreślił, że partia Nicoli Sturgeon „nie jest niezwyciężona” i wyznaczył szkockim torysom zadanie, aby uniemożliwili uzyskanie większości SNP w czasie majowych wyborów.

Premier nie wykluczył jednak całkowicie drugiego referendum niepodległościowego w Szkocji, ale skrytykował SNP za wybieranie „po raz kolejny” niewłaściwego momentu na forsowanie kampanii dotyczącej separacji.