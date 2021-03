Polak na kwarantannie w UK pokazuje, jak wyglądają testy, które trzeba wykonać drugiego i ósmego dnia izolacji [WIDEO]

Co dokładnie zawiera zestaw testowy?

Jak wyglądają zestawy testowe dla osób przebywających na kwarantannie po przyjeździe do UK? Co należy zrobić z wykonanym testem? Jakie są warunki kwarantanny w Anglii? Oto najważniejsze informacje dla osób podróżujących na Wyspy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, osoby podróżujące do UK muszą nie tylko poddać się kwarantannie, ale również wykonać łącznie aż trzy testy na koronawirusa - jeden test przed przekroczeniem granicy UK, a dwa kolejne testy w czasie przebywania na kwarantannie (drugiego i ósmego dnia izolacji). Co zawierają zestawy testowe zakupione przed podróżą di UK i jak w praktyce należy się z nimi obchodzić?

Jak poprawnie zrobić test na kwarantannie w UK?

Jeden z Polaków, który przebywał na kwarantannie w UK po powrocie na Wyspy, pokazał na YouTube’ie, jak dokładnie wygląda zestaw testowy, co zawiera, jak poprawnie wykonać test i co w praktyce należy zrobić z całym zestawem testowym.

Polak na kwarantannie w UK pokazuje zestawy testowe. ZOBACZ WIDEO:

Ile testów na COVID trzeba wykonać wracając do UK?

Przypomnijmy, że aktualne zasady podróży do Anglii, Walii i Szkocji spoza UK oznaczają, że oprócz posiadania stosownych dokumentów i poddania się 10-dniowej kwarantannie (domowej lub hotelowej), wszyscy podróżni (w wieku od 5 lat) są zobowiązani wykonać łącznie aż trzy testy na koronawirusa:

test 1 - wykonany przed wjazdem do UK , ale nie wcześniej niż 72 h przed przekroczeniem granicy

test 2 - wykonany drugiego dnia kwarantanny na terytorium UK (zakupiony przed podróżą za pośrednictwem specjalnej - wykonanyna terytorium UK (zakupiony przed podróżą za pośrednictwem specjalnej witryny internetowej

test 3 - wykonany ósmego dnia kwarantanny na terytorium UK (zakupiony przed podróżą za pośrednictwem specjalnej - wykonanyna terytorium UK (zakupiony przed podróżą za pośrednictwem specjalnej witryny internetowej ).

Dodatkowo, w Anglii można wykonać test również piątego dnia kwarantanny - jeśli wyjdzie negatywny, kwarantanna zostanie skrócona. Należy jednak pamiętać, że pozytywny wynik testu automatycznie wydłuża kwarantannę. W Irlandii Północnej obowiązują nieco inne zasady.

Co jeśli wynik testu na COVID będzie pozytywny?

Test nr 1 musi być negatywny, by w ogóle wjechać do UK. Oznacza to, że z pozytywnym wynikiem nie zostaniemy wpuszczeniu do Wielkiej Brytanii. Z kolei w przypadku pozytywnych wyników testów nr 2 i 3, kwarantanna zostaje automatycznie przedłużona o 10 dni - licząc od dnia następującego po dniu wykonania testu.

Jakie testy na COVID trzeba wykonać podróżując do UK?

Test nr 1 (przed wjazdem do UK) należy wykonać na własną rękę i może to być albo test PCR, albo test antygenowy. Z kolei testy nr 2 i 3 (czyli te wykonywane drugiego i ósmego dnia kwarantanny w UK) należy zamówić przed podróżą na stronie: QUARANTINE PACKAGE UK i muszą to być testy PCR.

Jakie są zasady kwarantanny w UK dla podróżnych?

Podczas odbywania kwarantanny w hotelu lub w domu, nie należy opuszczać pokoju hotelowego lub domu (w zależności od tego, gdzie się izolujemy). Od zasady tej istnieją nieliczne wyjątki, takie jak konieczność skorzystania z pomocy medycznej, odbycie ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu czy udanie się na pogrzeb bliskiej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny w wymienionych wyjątkowych okolicznościach jest dozwolone jedynie wtedy, gdy osoba odbywająca kwarantannę „otrzymała wcześniej zgodę od osoby uprawnionej do wydania takiego pozwolenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.

Więcej informacji o nowych zasadach wjazdu do UK można znaleźć na stronach rządowych: TESTY i KWARANTANNA W UK DLA PODRÓŻNYCH oraz KWARANTANNA HOTELOWA.

