PAŻP i kontrolerzy nie osiągnęli porozumienia, ale poczyniono postępy w rozmowach

Fot: Wikimedia Commons

Nie udało się wypracować porozumienia w sporze między kontrolerami ruchu lotniczego, a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rozmowy prowadzone w niedzielę trwały 11 godzin. Dziś, w poniedziałek, będą kontynuowane.

"Kierownictwo PAŻP będzie nadal negocjować ze związkami kwestie regulaminu pracy, kodeksu etyki, a także spraw związanych z bezpieczeństwem, szkoleniami i wsparciem dla kontrolerów ruchu lotniczego" - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym wspólnie przez PAŻP oraz przedstawicieli kontrolerów ruchu. Choć pełnego kompromisu nadal nie udało się wypracować, to niedzielne rozmowy przyniosły pewne wymierne efekty. "Kierownictwo PAŻP zgodziło się na wszystkie postulaty strony społecznej, które dotyczyły bezpieczeństwa lotów, i uzgodniło sposób ich wdrożenia. To między innymi: przywrócenie zasady pracy w obsadzie dwuosobowej, poddanie się przez PAŻP audytowi ze strony EUROCONTROL i EASA, przywrócenie organizowana dla pracowników dnia poświęconego sprawom bezpieczeństwa (tzw. safety day), zwiększenie znaczenia osoby odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w organizacji oraz zwiększenie znaczenia ocen ryzyka i analiz bezpieczeństwa" - komentował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, cytowany przez portal "Money.pl".

Rozmowy między kontrolerami, a PAŻP trwają

Co więcej, PAŻP przedstawiło "na piśmie" propozycje dotyczące wynagrodzeń dla kontrolerów. Jest to kluczowy punkt sporu. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego chce wycofania się z nowego regulaminu pracy, który został wprowadzony w listopadzie 2021 roku. Na jego mocy, uposażenie kontrolerów zostało po prostu obniżone. W niedzielę "pracodawca przedstawił wyliczenia i symulacje dla przykładowych stanowisk operacyjnych, obrazujące koszty wynikające z zaproponowanych przez stronę społeczną zmian do Regulaminu Wynagradzania. Pracodawca zaproponował kwotę globalną możliwą do przeznaczenia na fundusz wynagrodzeń", jak czytamy we wspólnym oświadczeniu.

Negocjacje zostaną wznowione w dniu dzisiejszym, o godzinie 14:00. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia w tej kwestii, to konieczne może być zamknięcie części polskiej przestrzeni powietrznej od 1 maja, zwane procedurą „massive cancellation” wdrażaną przez unijne Eurocontrol.

Czy niebo nad Polską zostanie zamknięte

Już teraz skutki tego konfliktu są mocno odczuwalne przez polskich (i nie tylko) pasażerów. Jak udało się ustalić redakcji Tvn24.pl od środy 20 kwietnia do piątku 22 kwietnia z powodu braku kontrolerów suma opóźnień wyniosła 60 tys. minut w ruchu samolotów w całej Polsce. W środę było to 13 050 minut, w czwartek - 24 115 minut, a w piątek 23 272 minuty