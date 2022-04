Ryanair i Wizz Air latają już więcej niż przed pandemią. Zobacz najnowsze dane Eurocontrol

Fot. Getty

Linie lotnicze odrabiają straty po pandemii. Ryanair i Wizz Air wykonują nawet więcej lotów niż trzy lata temu.

Eurocontrol przedstawił zestawienie linii lotniczych, które w tygodniu wielkanocnym uplasowały się w pierwszej dziesiątce pod względem średniej dziennej liczby połączeń. W porównaniu do czasu przed pandemią, najlepiej radzą sobie Ryanair i Wizz Air.

Według zestawienia dotyczącego tygodnia świątecznego, czyli przypadającego między 12 a 18 kwietnia 2022, linią lotniczą, która w Europie wykonała najwięcej lotów okazał się Ryanair – średnio obsługujący 2779 lotów. Na drugim miejscu pojawił się easyJet, który wykonywał średnio 1534 lotów. Na ostatnim miejscu podium wylądowała Lufthansa, ze średnim wynikiem 1151 lotów.

Ogółem pierwsza dziesiątka zestawienia Eucontrol w tygodniu wielkanocnym 2022 wyglądała następująco:

Prawie wszystkie powyższe linie odnotowały wzrost liczby połączeń z tygodnia na tydzień, jednak wzrost w porównaniu do tego samego tygodnia w roku 2019 ROKU zaobserwowano tylko u dwóch przewoźników - Ryanaira (10 proc. więcej połączeń niż 3 lata temu w tym samym tygodniu) i Wizz Aira (17 proc. więcej połączeń). Szczegóły zestawienia Eurocontrol, opublikowane przez dyrektora generalnego Eamonna Brennana, można obejrzeć na grafice zamieszczonej na Twitterze:

