Nowy dowód osobisty i status zasiedlenia. Co zrobić, aby uniknąć problemów w podróżowaniu?

Od 1 października 2021 roku wrócił obowiązek okazania paszportu przy wjeździe do Wielkiej Brytanii dla obywateli UE. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają settled lub pre-settled status, one do końca 2025 roku mogą bez przeszkód podróżować nadal na starych zasadach. Co jednak w przypadku, gdy zmienimy dowód osobisty, na podstawie którego wyrabialiśmy status?

Przyjazd do Wielkiej Brytanii powinien być bezproblemowy dla tych obywateli UE, którzy posiadają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej. Jednak niektórzy mają pewne perturbacje z udowodnieniem po zmianie dowodu osobistego, że są w posiadaniu wymaganego statusu, ale tak wcale nie musi być.

Podróżowanie na dowodzie osobistym i status zasiedlenia

Jak możemy przeczytać na polskiej stronie rządowej:

„Osoby posiadające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej”.

Aktualizacja swoich danych na cyfrowym profilu osoby osiedlonej jest niezbędna, jeśli chcemy uniknąć problemów w podróżowaniu. Bywają jednak sytuacje, w których nie zdążyliśmy na czas (wyjazdu) tego dokonać. Co wtedy?

Nowy dowód osobisty i settled status

Na jednej z grup facebookowych pojawił się konkretny przykład, w którym osoba posiadająca dowód nie zaktualizowała jeszcze swoich danych:

„Syn posiada stały status osiedlonego, lecz nie posiada już dowodu osobistego, do którego status został przypisany. Ma już bilet na wylot do Anglii na nowy dowód osobisty (paszportu na dzień dzisiejszy nie udało się zrobić w Polsce -ogromne kolejki i długi czas oczekiwania). Czy służby celne na lotnisku w Anglii będą jakoś mogły sprawdzić w swoim systemie, czy ma status i czy pozwolą mu na wjazd?”

Niektórzy członkowie grupy podali, że, aby linie lotnicze lub inny przewoźnik zaakceptowały taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokumentu podróży, wystarczy zalogować się na stronie, gdzie można sprawdzić status i pokazać share code. Inni z kolei podali, że można mieć przy sobie już wydrukowany share code lub jego screen w telefonie.

Dobrą opcją jest także posiadanie przy sobie starego dowodu osobistego lub przynajmniej jego numeru, aby uniknąć ewentualnych zbędnych pytań.

My jednak bezwzględnie zachęcamy, aby na czas zmienić przy swoim statusie numer dowodu online, także dlatego, że zmiana ta jest nieunikniona, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę podróżowanie w przyszłości.