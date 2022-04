Czy od 1 maja Polska masowo odwoła loty? ULC wydał oświadczenie

Fot. Getty

Polski Urząd Lotniska Cywilnego opublikował oficjalny komunikat w sprawie konsekwencji sporu między kontrolerami lotów a PAŻP. Większość lotnisk nie ucierpi.

W Polsce trwa batalia między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) a kontrolerami lotów. Ci ostatni domagają się zmian dotyczących warunków pracy i powrotu wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.

Co z lotami do i z Polski od maja?

Jeśli PAŻP nie osiągnie porozumienia z kontrolerami lotów, masowo odejdą oni z pracy już w przyszłym tygodniu, ponieważ z końcem kwietnia ponad 130 kontrolerom z rejonu warszawskich lotnisk kończą się kontrakty, a nie chcą oni pracować dalej na tych samych warunkach.

Sytuacja ta niesie widmo paraliżu lotniczego i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów w Polsce. W związku z tym, sprawie zaczęły przyglądać się instytucje unijne – Komisja Europejska oraz Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL). Eurocontrol zagroził, że jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana, konieczne będzie zamknięcie części polskiej przestrzeni powietrznej od 1 maja, zwane procedurą „massive cancellation”, czyli masowego odwoływania połączeń z i do Polski.

„Massive cancellation” w Polsce nie będzie, ale utrudnienia - tak

EUROCONTROL procedurę „massive cancellation” mógł wdrożyć już 22 kwietnia 2022 – przy założeniu fiaska piątkowych rozmów między kontrolerami lotów a PAŻP. Europejski urząd nie zdecydował się jednak na razie na tak radykalny krok, mimo że wciąż daleko do porozumienia między stronami konfliktu. ULC uspokaja, że pomimo spodziewanego od maja znacznego zmniejszenia liczby kontrolerów lotów w Polsce, wszystkie lotniska poza Warszawą będą funkcjonować normalnie – choć możliwe pozostaną pewne utrudnienia i zakłócenia, objawiające się na przykład opóźnieniami.

ULC ostrzega jednocześnie, że znacznie poważniejsze problemy mogą dotknąć pasażerów podróżujących z/do Warszawy. Lotnisko Chopina i lotnisko w Modlinie to dwa lotniska, które ucierpią bezpośrednio, jeśli nie dojdzie do porozumienia między PAŻP a kontrolerami lotów – bo to właśnie z tych portów z końcem kwietnia odejdzie ponad 130 kontrolerów. Wcześniej odeszło już ponad 40.

W komunikacie polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego czytamy:

„W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kontrolerami ruchu lotniczego, w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona. Wspólnie z EUROCONTROL ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja br. loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń. Większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach w Warszawie i Modlinie. Bez względu na to, jak mocno zostanie ograniczony ruch lotniczy, wszystkie operacje lotnicze będą odbywać się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa”.

Powyższy komunikat oznacza, że choć odgórnego masowego odwoływania lotów z i do Polski od 1 maja najprawdopodobniej nie będzie, to mimo wszystko należy się przygotować na utrudnienia w ruchu lotniczym nad Polską. Co więcej, o ile najbardziej ucierpią lotniska Chopin i Modlin, to jednak opóźnienia czy rzadsze przekierowania lub odwołania lotów mogą dotknąć podróżnych na wszystkich polskich lotniskach - ale miejmy nadzieję, że nie będą to częste przypadki.