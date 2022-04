Królowa Elżbieta II odbiera bezpośrednio telefony tylko od dwóch osób. Wśród nich nie ma księcia Karola

Fot. Getty

Komentator życia w Pałacu Buckingham ujawnił kilka nawyków królowej Elżbiety II w zakresie korzystania z telefonu komórkowego. Okazuje się, że monarchini odbiera bezpośrednio telefony tylko od dwóch osób, a żadną z nich nie jest następca tronu, książę Karol.

Rozmowa z królową Elżbietą II to zaszczyt, ale i przyjemność, która spotyka zupełnie nielicznych. Brytyjska monarchini, będąc jedną z najważniejszych kobiet na świecie, otrzymuje wiele telefonów każdego dnia, z planami spotkań i ważnymi wydarzeniami, w których mogłaby uczestniczyć (z tym ostatnim jest jednak coraz gorzej, ponieważ królowa wyraźnie słabnie). Większości tych telefonów do rezydencji królewskiej Elżbieta II nie odbiera jednak osobiście, a robią to w jej imieniu zaufani członkowie pałacowego personelu. Natomiast gdy Jej Wysokość chce porozmawiać bezpośrednio z kimś bliskim jej sercu, to robi to przy pomocy smartfona – ponoć jest to Samsung, specjalistycznie zaszyfrowany i zabezpieczony przed atakami hakerskimi przez MI6.

Królowa Elżbieta II zawsze odbiera telefony tylko od nielicznych

Jak informuje komentator królewski Jonathan Sacerdoti, na świecie istnieją tylko dwie osoby, od których królowa Elżbieta II zawsze odbiera prywatny telefon. Wśród nich, co ciekawe, nie ma następcy tronu księcia Karola. Co więcej, nie ma wśród nich także dwóch pozostałych synów – księcia Andrzeja i księcia Edwarda. Na liście najbardziej zaufanych osób znajduje się natomiast córka królowej – księżniczka Anna i menedżer monarchini ds. wyścigów konnych, John Warren. - Ponoć są tylko dwie osoby, z którymi królowa rozmawia przez telefon najczęściej. Najwyraźniej ma ona też telefon komórkowy, mówi się, że to Samsung, wyposażony w szyfrowanie antyhakerskie przez MI6, więc nikt nie może włamać się do jej telefonu. Ale dwie osoby, do których dzwoni najczęściej, to jej córka księżniczka Anna i jej menedżer ds. wyścigów, John Warren. (…) Zwłaszcza gdy John dzwoni, [królowa] odbiera – zaznaczył Sacerdoti w wywiadzie dla amerykańskiej prezenterki Christiny Garibaldi.