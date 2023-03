Pasażerka zostawiła na pokładzie samolotu cenny przedmiot. Wyśledziła go w domu pracownika lotniska

Jak duża jest szansa na odzyskanie przedmiotu omyłkowo zostawionego na pokładzie samolotu podczas wysiadania? Można by powiedzieć, że spora, o ile oczywiście przedmiot ten nie stanie się łupem „złodzieja” - innego pasażera, stewarda/stewardessy lub innego pracownika lotniska. Niektórych przedmiotów nie należy jednak kraść, bo... mogą zostać namierzone.

Chwila nieuwagi omal nie kosztowała kobietę utraty cennego przedmiotu

Historia Alisabeth Hayden zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że kobieta wykazała niezwykłą determinację w znalezieniu przedmiotu, który przez nieuwagę zostawiła na pokładzie samolotu. Amerykanka wracała z Tokio do domu nieopodal Seattle, z międzylądowaniem w San Francisco. W trakcie opuszczania samolotu w San Francisco, będąc jeszcze na pokładzie, kobieta uświadomiła sobie, że zostawiła kurtkę na fotelu wraz ze słuchawkami AirPod w jednej z kieszeni. Amerykanka nie mogła jednak sama pójść po swoją zgubę i jeden ze stewardów poinformował ją, że zaraz przyniesie jej kurtkę. Tak też zrobił, a kobieta udała się na kolejny lot – tym razem do Seattle, nie zauważając początkowo niczego podejrzanego. Dopiero wchodząc na pokład kolejnego samolotu, Amerykanka dostrzegła, że jej etui z wartymi 250 dolarów słuchawkami było puste.







Zdeterminowana pasażerka nie pozwoliła się okraść

Alisabeth Hayden niemal natychmiast postanowiła włączyć funkcję śledzenia słuchawek, która wyraźnie pokazała, że ktoś wszedł w ich posiadanie. Najpierw ślad zaprowadził ją do „United Cargo”, czyli na obszar lotniska, gdzie pasażerowie nie mają wstępu. Następnie kobieta mogła zobaczyć, jak jej ulubione słuchawki przemierzają kolejne terminale w San Francisco, aż wreszcie trafiają pod adres w San Mateo – mieście położonym nieopodal San Francisco. Jakiś czas potem okazało się, że pod adresem tym mieszkał jeden z pracowników lotniska zatrudniony przy ładowaniu żywności do samolotu. - Jestem bardzo skrupulatną osobą i śledziłam to całą drogę - od San Francisco do Seattle, cały czas robiąc zrzuty z ekranu – opowiedziała poszkodowana. I dodała: - Mieszkam godzinę drogi od Seattle i kiedy wróciłam do domu, nadal robiłam zrzuty z ekranu.

Jednocześnie Hayden zaznaczyła, że oznaczyła swoje słuchawki w aplikacji AirPods jako „zgubione”, co oznacza, że ich nowy „właściciel” cały czas mógł usłyszeć komunikat, że słuchawki należą do Amerykanki, a także mógł on poznać jej numer telefonu.

Skradzione słuchawki trafiły do właścicielki

Alisabeth Hayden nie dała za wygraną i uruchomiła wszelkie możliwe kanały, żeby odzyskać swój skradziony przedmiot. Kobieta wysłała e-maile do wszystkich dyrektorów United Airlines, których udało jej się znaleźć i wielokrotnie publikowała informacje o swojej zgubie na stronie przewoźnika na Facebooku. Wreszcie sprawą zajęła się policja, która przesłuchała podejrzanego pracownika. Ten początkowo zaprzeczył, aby wszedł w posiadanie czyjejś rzeczy, ale później przyznał się, że dostał słuchawki od jednej z osób sprzątających samolot. Po 12 dniach walki o zwrot swoich Air Podów, Amerykanka wreszcie otrzymała je z powrotem. Teraz sprawą kradzieży zajmie się Departament Policji Lotniska San Francisco, a następnie prawdopodobnie biuro prokuratora okręgowego San Mateo.

Słuchawki są ważne bo... słuchanie muzyki obniża poziom kortyzolu

Nic dziwnego, że Amerykanka tak bardzo walczyła o odzyskanie swoich ukochanych słuchawek – w końcu nie od dziś wiadomo, że słuchanie muzyki poprawia nastrój i obniża poziom kortyzolu. Do niedawna muzykę wybieraliśmy intuicyjnie, ale jakiś czas temu naukowcy opracowali metodę pozwalającą ocenić, która piosenka rzeczywiście poprawi nam nastrój. Naukowcy z University of Groningen opracowali formułę pozwalającą ocenić, które utwory uczynią nas bardziej szczęśliwymi, a które wręcz przeciwnie. Tutaj już weszły w grę naukowe badania, a nie intuicja. Za najbardziej istotne czynniki, które mają wpływ na to, jak działa na nas konkretny utwór, uznano tempo i tonację utworu. Mniejsze znaczenie ma ilość użytych akordów oraz tekst i tematyka piosenki, a także to, jak bardzo jest emocjonalna. Jeden z naukowców – neurobiologów zaznaczył, że wzięcie pod uwagę wszystkich czynników, które mogą wpływać na nasz odbiór muzyki, jest niemożliwe, dlatego konieczne jest wzięcie pod uwagę tych właściwości piosenek, które można wyrazić w liczbach.



