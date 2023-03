Macie zaplanowany lot w najbliższym czasie? Ryanair ostrzega przed opóźnieniami i odwołaniami

Powodem jest strajk kontrolerów ruchu lotniczego we Francji, co prowadzi do zakłóceń w lotach nie tylko do tego kraju, ale także przez jego przestrzeń powietrzną.

Linie lotnicze EasyJet i Ryanair ostrzegają podróżnych przed poważnymi opóźnieniami i możliwymi odwołaniami lotów w najbliższych dniach, które będą spowodowane strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego we Francji w związku z reformą emerytalną.

Pasażerowie linii lotniczych muszą się liczyć z utrudnieniami w podróży do Francji oraz przez francuską przestrzeń powietrzną w najbliższych dniach w związku ze strajkami kontrolerów ruchu lotniczego, które z kolei związane są z ogólnokrajowymi protestami przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego.







Francuski Urząd Lotnictwa Cywilnego (DGAC) poprosił linie lotnicze o odwołanie we wtorek i środę 20 proc. lotów w Paryżu-Orly i Marsylii-Provence z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego.

Ryanair ostrzega przed odwołaniem lotów

Ryanair ostrzegł pasażerów, że mogą wystąpić odwołania lotów z powodu strajku we Francji.

- Wszyscy pasażerowie, których to dotyczy, zostaną powiadomieni tak szybko, jak to możliwe. Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane strajkiem francuskiej kontroli ruchu lotniczego, który jest całkowicie poza kontrolą Ryanaira – powiedział rzecznik irlandzkiej linii lotniczej.

Ryanair zwrócił się także do podróżnych z Unii Europejskiej (UE) z prośbą o wsparcie inicjatywy, którą uważa za ważną. W petycji wzywa Komisję Europejską do przyjęcia polityki chroniącej loty nad Francją podczas trwających strajków francuskiej kontroli ruchu lotniczego (ATC).

Obecnie istnieją przepisy chroniące loty krajowe we Francji, jednak loty przez francuską przestrzeń powietrzną nie mają takiej ochrony. Ryanair ma nadzieję, że jeśli jego petycja uzyska wystarczające poparcie, skłoni Komisję Europejską do działania. Ryanair promuje petycję pod hasłem: „CHROŃMY PASAŻERÓW – UTRZYMAJMY OTWARTE NIEBO UE”. Linia lotnicza liczy na ponad milion podpisów.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę zakłóceń lotów w tym roku z powodu strajków ATC, irlandzka linia przewiduje, że nie powinna mieć problemu z zebraniem miliona podpisów do końca miesiąca.

EasyJet apeluje do pasażerów

EasyJet także ostrzegł pasażerów udających się do Francji, aby regularnie sprawdzali swoje loty aż do zakończenia strajku kontrolerów ruchu lotniczego, 23 marca.

- Pracownicy kontroli ruchu lotniczego przyłączają się do akcji strajkowej i dlatego, podobnie jak we wszystkich liniach lotniczych, może to mieć wpływ na nasze loty do i z francuskich lotnisk, a także loty we francuskiej przestrzeni powietrznej. Spodziewamy się, że z powodu akcji protestacyjnej wystąpią opóźnienia i pewne zakłócenia, dlatego radzimy wszystkim klientom, aby sprawdzili status swojego lotu w naszym systemie śledzenia lotów w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Proszę również pamiętać, że strajk może mieć wpływ na usługi transportu publicznego. Zalecamy wszystkim klientom zarezerwowanie dużo dodatkowego czasu na dotarcie na lotnisko i rozważenie alternatywnych opcji transportu, jeśli to możliwe – powiedział rzecznik easyJet.

EasyJet stoi również w obliczu trzydniowego strajku personelu pokładowego w Portugalii na początku kwietnia w związku z wysokimi kosztami utrzymania, płacą i warunkami pracy, od 1 do 3 kwietnia.

Rządowe porady dotyczące podróży

W rządowych poradach dotyczących podróży czytamy: „16 marca w centrum Paryża i innych częściach Francji rozpoczęły się demonstracje na dużą skalę, a obecność policji wzrosła. Protesty mogą przybrać gwałtowny charakter. Może to prowadzić do zakłóceń w podróżowaniu. Zalecamy monitorowanie mediów, sprawdzanie najnowszych porad u operatorów przed podróżą, unikanie demonstracji i postępowanie zgodnie z radami władz lokalnych”.

Strajki we Francji

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby turyści byli narażeni na jakiekolwiek niebezpieczeństwo z powodu protestów, Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ostrzegło podróżujących do Francji, że w wyniku strajków muszą liczyć się z zakłóceniami w świadczeniu usług.

Francuzi strajkują w ramach fali protestów przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Protesty wybuchły w całej Francji, a prezydent Emmanuel Macron ledwo przeżył głosowanie nad wotum nieufności po tym, jak zdecydował się przeforsować zmianę bez głosowania parlamentarnego.

