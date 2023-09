Podróże i turystyka Odszkodowanie w Ryanairze dla kobiety, która spadła ze schodów samolotu

Irlandzkie linie lotnicze muszą zapłacić 31 000 euro kobiecie, która złamała nogę w dwóch miejscach po tym, jak spadła ze schodów samolotu na lotnisku w Alicante. Zasądzone odszkodowanie w Ryanairze nie obyło się bez sprzeciwu samego przewoźnika.

Hiszpański sąd nakazał irlandzkiemu przewoźnikowi zapłacenie 31 000 euro odszkodowania kobiecie, która złamała nogę po upadku ze schodów samolotu na lotnisku w Alicante. Odszkodowanie w Ryanairze dotyczy wypadku, który miał miejsce w lutym 2020 roku. Poturbowana pasażerka musiała spędzić trzy dni w szpitalu i przeszła dwie operacje chirurgiczne. Okazało się, że złamała kość piszczelową i strzałkową.

Wiele samolotów Boeing 737 w Ryanairze wyposażonych jest we wbudowane stopnie, które wysuwają się spod przednich lewych drzwi. Dzięki tym zintegrowanym, ale bardziej stromym schodom Ryanair nie musi płacić za korzystanie ze sprzętu naziemnego. Niestety poruszanie się po nich może niektórym osobom sprawiać trudności.

Ryanair sprzeciwił się pozwowi twierdząc, że jego schody były w idealnym stanie i poinstruowano pasażerów, jak z nich korzystać przy schodzeniu.

Upadek ze schodów samolotu

Poszkodowana kobieta wniosła sprawę do sądu przeciwko Ryanairowi na podstawie Art. 17 Konwencji Montrealskiej. Nakłada on na linie lotnicze odpowiedzialność za większość obrażeń odniesionych przez pasażerów w wyniku wypadku. Może do niego dojść nie tylko podczas lotu, ale także w czasie wchodzenia na pokład albo podczas schodzenia z niego.

Linie lotnicze mają bardzo małe możliwości obrony, aby uniknąć odpowiedzialności w takich sytuacjach. W tym przypadku Sąd Handlowy w Sewilli orzekł, że nie ma znaczenia, jaka była przyczyna wypadku. Czy był on wynikiem zaniedbania pasażera czy nieprzestrzegania zasad.

Zaniedbanie ze strony poszkodowanego pasażera mogło być okolicznością uniewinniającą dla linii lotniczej. Jednak w tym przypadku sąd orzekł, że Ryanair nie udowodnił zaniedbania ze strony pasażerki.

Kobieta domagała się kwoty 31 230 euro plus odsetki prawne, ale sąd przyznał jej kwotę 30 793 euro, w tym 18 968 euro tytułem odszkodowania za obrażenia ciała i 1202 euro tytułem kosztów leczenia.

