Styl życia RAAC na lotniskach w Londynie. Wydano oświadczenia

Po tym, jak wszczęto alarm związany obecnością niebezpiecznego betonu w brytyjskich szkołach, poinformowano, że wykryto RAAC na lotniskach w Londynie. Konkretnie na Gatwick i Heathrow.

W Wielkiej Brytanii trwa obecnie alert związany z dość powszechną, jak się okazuje, obecnością mało trwałego autoklawizowanego betonu komórkowego (ang. RAAC, pol. ABK). Jego trwałość oceniono tylko na 30 lat, które w przypadku wielu budynków (w tym szkół) już minęły.

RAAC na lotniskach w Londynie

Na wzmocniony autoklawizowany beton komórkowy, czyli RAAC na lotniskach w Londynie natrafiono już wcześniej. Zanim jeszcze wszczęto alarm dotyczący szkół. Heathrow stwierdziło, że ma środki na to, aby zapewnić bezpieczeństwo do czasu wprowadzenia „trwałych rozwiązań”. Lotnisko Gatwick z kolei podało, że nie ma powodów do niepokoju.

RAAC wykryto w ubiegłym roku na Terminalu 3 na Heathrow, a lotnisko wprowadziło odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dokonało przeglądu swoich planów dotyczących zarządzania i jest z nich zadowolone.

Rzecznik Heathrow powiedział, że lotnisko „ocenia majątek i będzie w dalszym ciągu ograniczać ryzyko w przypadku znalezienia tego materiału”.

Lotnisko Gatwick natomiast przeprowadza regularne kontrole swoich obiektów i nie martwi się wynikami. Rzecznik powiedział:

– Posiadamy rejestr lokalizacji, w których znajduje się RAAC na terenie lotniska. Są one ściśle monitorowane w ramach regularnych kompleksowych inspekcji strukturalnych.

Ostatnia inspekcja na Gatwick miała miejsce w czerwcu i nie wzbudziła żadnych obaw. Rzecznik dodał, że lotnisko nadal będzie regularnie monitorować stan budynków posiadających RAAC w swojej strukturze.

Inspekcja lotniska w Manchesterze

Rzecznik lotniska w Manchesterze powiedział, że regularnie przeprowadzane inspekcje nie wykazały na miejscu obecności betonu RAAC. W związku z tym lotnisko zdecydowało się przeprowadzić kolejną inspekcję w celu ponownego sprawdzenia budynku.

