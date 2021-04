Od dzisiaj otwierają się puby i restauracje w Walii. Jakie restrykcje zostają zniesione?

Od poniedziałku, 26 kwietnia Walia luzuje kolejne restrykcje związane z lockdownem. Otwierają się puby i restauracje z możliwością obsługi klientów na zewnątrz lokali. Ponadto dozwolone już będą spotkania do sześciu osób, jednak pod pewnymi warunkami.

Walia wkracza w kolejny etap luzowania lockdownu z pewnym opóźnieniem w stosunku do Anglii, gdzie podobne restrykcje zostały złagodzone już dwa tygodnie temu.

Otwarcie pubów i restauracji w Walii

Od 26 kwietnia otwierają się puby i restauracje w Walii, jednak nadal wyłącznie z obsługą klientów na zewnątrz lokali. Z zachowaniem dystansu społecznego dozwolone będą także spotkania do sześciu osób z różnych gospodarstw domowych. Otwierają się także parki rozrywki, zoo oraz sportowe wydarzenia na świeżym powietrzu z limitem do 30 osób. Na zewnątrz będzie można organizować wesela oraz pogrzeby z maksymalną liczbą uczestników do 30 osób.

Dalsze etapy luzowania restrykcji w Walii

Od 3 maja otwarte zostaną siłownie, centra fitness oraz baseny z dopuszczalną liczbą uczestników do 15 osób. Zgodnie z planem 17 maja w Walii mają zostać otwarte puby i restauracje z możliwością obsługi klientów w lokalach, a także zwiększone zostaną limity uczestników zorganizowanych wydarzeń – jednak wiele jeszcze zależy od liczby zachorowań. Otwarte mają zostać teatry, kina, muzea, a także zakwaterowanie dla turystów.