Szkocja ogłosiła największe poluzowanie lockdownu od Bożego Narodzenia. Co się zmieni w poniedziałek 26 kwietnia?

Co zmieni się od poniedziałku 26 kwietnia?

Premier Nicola Sturgeon ogłosiła, że zgodnie z wcześniej ustalonym terminem, w poniedziałek 26 kwietnia 2021 Szkocja wejdzie w najważniejszy etap wychodzenia z lockdownu. Otwarte zostaną między innymi siłownie i hotele. Co jeszcze zmieni się na północy UK od poniedziałku?

Już w poniedziałek 26 kwietnia w Szkocji nastąpi największe poluzowanie zasad lockdownu od Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy w tym roku dozwolone staną się swobodne podróże do Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Co zmieni się w Szkocji od poniedziałku 26 kwietnia?

Premier Szkocji ogłosiła, że tereny położone w Midlands przejdą z poziomu czwartego do poziomu trzeciego w najbliższy poniedziałek. Do najważniejszych zmian, które nastąpią w Szkocji 26 kwietnia należą:

dozwolone staną się spotkania towarzyskie w grupach do sześciu osób z dwóch gospodarstw domowych w miejscach publicznych, na przykład w restauracjach, pubach czy kawiarniach

dozwolone staną się swobodne podróże krajowe między Szkocją a Anglią, Walią i Irlandią Północną

działalność będą mogły wznowić wszystkie sklepy non-essential , a także wszystkie usługi bliskiego kontakty , na przykład salony kosmetyczne

lokale gastronomiczne, takie jak kawiarnie, puby i restauracje , będą mogły być otwarte do godziny 20:00 - jeśli chodzi o pomieszczenia wewnętrzne - ale bez serwowania alkoholu

alkohol będzie mógł być podawany na zewnątrz lokali

obiekty noclegowe dla turystów, np. hotele , będą mogły wznowić swoją działalność (jednak bez wyżywienia na miejscu oraz z zachowaniem zasad dotyczących gromadzenia się w pomieszczeniach)

pogrzeby i wesela (w tym przyjęcia weselne i stypy) będą mogły odbywać się w gronie do 50 osób (alkohol dozwolony)

ponownie otwarte zostaną siłownie i baseny

otwarte zostaną też obiekty rekreacyjno-kulturalne takie jak galerie sztuki , biblioteki czy muzea

ponownie dozwolone staną się lekcje jazdy samochodem oraz egzaminy na prawo jazdy

jedzenie na wynos będzie można odbierać wewnątrz lokali gastronomicznych.

Kiedy Szkocja całkowicie wyjdzie z lockdownu?

Podczas przemówienia w poniedziałek popołudniu, premier Nicola Sturgeon zapowiedziała, że - jeśli wskaźniki epidemiologiczne w dalszym ciągu będą się poprawiać - cała Szkocja przejdzie do ograniczeń z poziomu drugiego już 17 maja. Następnie 7 czerwca cała Szkocja ma przejść do poziomu pierwszego, a w późniejszych dniach czerwca do poziomu zerowego, oznaczającego całkowite wyjście z lockdownu.